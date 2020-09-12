В Словении 22-летняя девушка отпилила себе руку, чтобы получить миллион евро

В Словении 22-летняя девушка умышленно отрезала себе руку циркулярной пилой, чтобы получить страховку в более миллиона евро.

Девушку зовут Юлия Адлесич. За мошенничество суд приговорил ее к двум годам тюремного заключения, пишет "BBC News Україна".

Словенка отрезала левую руку чуть выше запястья. Она утверждала, что пострадала, когда пилила ветки.

Как установил суд в Любляне, за год до травмы девушка оформила пять страховых полисов. В мошеннической схеме ей помогал ее парень. Он был приговорен к трем годам лишения свободы, а его отец – к одному году условно.

Отмечается, что при госпитализации девушка не взяла с собой отрезанную конечность, чтобы сделать инвалидность необратимой. Однако, руку нашли и пришили назад.

Прокуратура сообщила, что за несколько дней до инцидента парень Юлии искал в интернете информацию о том, как работают искусственные руки. Это стало еще одним доказательством вины подозреваемой.

На суде девушка вину отрицала, заявив, что "никто не хочет быть калекой".

Если бы схема мошенников сработала, пара получила бы более полумиллиона евро сразу, а остальные – регулярными ежемесячными платежами.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Министерство образования и науки планировало подписать меморандум с компаниями по страхованию учителей-пенсионеров и детей от коронавируса.

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