Юг Японии захлестнули смертоносные наводнения: десятки тысяч людей покинули дома. Фото и видео

На Японию обрушились ливни, которые вызвали наводнения в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны.

В результате стихии несколько человек погибли и пропали без вести, сообщает японский телеканал NHK (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Последствия наводнений в Японии Twitter Chitrali

Губернатор Кумамото Икуо Кибасима заявил, что в результате наводнения затоплен дом престарелых, в котором находились не менее 14 постояльцев. На месте работают спасатели.

Последствия наводнений в Японии Twitter Chitrali

Также ситуация осложняется оползнями. От них в районе Цунагимати погибли два человека, еще одного удалось спасти. В Асиките шесть человек пропали без вести.

Последствия наводнений в Японии Twitter Chitrali

Кроме того из-за стихии многие районы лишены электроснабжения.

Последствия наводнений в Японии Twitter Chitrali

Для участия в спасательной операции направлены 10 тысяч военнослужащих сил самообороны.

Последствия наводнений в Японии Twitter Chitrali

По данным Японского метеорологического агентства, ливни в регионе должны прекратиться в скором времени.

Префектура Кумамото Google Maps

Префектура Кагосима Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне по миру прокатилась череда экологических катаклизмов. Они унесли жизни сотен людей и разрушили дома тысячам.

Трагедии из-за экологических катастроф происходили чуть ли не каждый день месяца. В их список вошли оползни в Индии, извержение вулкана на Эквадоре, пожары в Аризоне и наводнения на западе Украины.