Юг Италии накрыли разрушительные наводнения. Фото и видео

Юрий Сергиенко Мир 16:48, 22.11.2020 Обновлено: 16:59, 22.11.2020

Проливные дожди вызвали на юге Италии разрушительные наводнения.

Больше всего пострадали провинции Кротоне и Палермо, пишет Ansa (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Последствия проливных дождей в Италии.
кадр видео

Служба гражданской защиты в нескольких регионах объявила оранжевый уровень тревоги, перекрыто движение транспорта.

В Италии проливные дожди вызвали наводнения.
кадр видео

В городе Мелисса обрушился автомобильный мост. Однако в результате этого никто не пострадал.

В Мелиссе рухнул мост.
ansa.it

Также было приостановлено железнодорожное сообщение с аэропортом Палермо.

Провинция Кротон.
Google Maps
Провинция Палермо.
Google Maps

Кроме того, стихия оставила без связи Липарские острова.

О жертвах или пострадавших не сообщается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре мощный шторм "Алекс" накрыл север Италии и юг Франции. Стихия унесла жизни по меньшей мере четырех человек.

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