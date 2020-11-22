Юг Италии накрыли разрушительные наводнения. Фото и видео

Проливные дожди вызвали на юге Италии разрушительные наводнения.

Больше всего пострадали провинции Кротоне и Палермо, пишет Ansa (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Последствия проливных дождей в Италии. кадр видео

Служба гражданской защиты в нескольких регионах объявила оранжевый уровень тревоги, перекрыто движение транспорта.

В Италии проливные дожди вызвали наводнения. кадр видео

В городе Мелисса обрушился автомобильный мост. Однако в результате этого никто не пострадал.

В Мелиссе рухнул мост. ansa.it

Также было приостановлено железнодорожное сообщение с аэропортом Палермо.

Провинция Кротон. Google Maps

Провинция Палермо. Google Maps

Кроме того, стихия оставила без связи Липарские острова.

О жертвах или пострадавших не сообщается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре мощный шторм "Алекс" накрыл север Италии и юг Франции. Стихия унесла жизни по меньшей мере четырех человек.