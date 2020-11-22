Юг Италии накрыли разрушительные наводнения. Фото и видео
Наводнения вызвали проливные дожди
Больше всего пострадали две провинции на юге Италии
В одном из городов рухнул мост
Проливные дожди вызвали на юге Италии разрушительные наводнения.
Больше всего пострадали провинции Кротоне и Палермо, пишет Ansa (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Служба гражданской защиты в нескольких регионах объявила оранжевый уровень тревоги, перекрыто движение транспорта.
В городе Мелисса обрушился автомобильный мост. Однако в результате этого никто не пострадал.
Также было приостановлено железнодорожное сообщение с аэропортом Палермо.
Кроме того, стихия оставила без связи Липарские острова.
О жертвах или пострадавших не сообщается.
Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре мощный шторм "Алекс" накрыл север Италии и юг Франции. Стихия унесла жизни по меньшей мере четырех человек.