"Явный" симптом коронавируса официально назвали в Британии

В Великобритании потерю обоняния и вкуса (аносмию) официально внесли в список симптомов COVID-19.

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Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Минздрав страны, отныне все, кто обнаружит у себя такие симптомы, как новый продолжительный кашель, температуру или аносмию, должны самоизолироваться.

В Британии аносмию внесли в список симптомов COVID-19

В случае потери обоняния или вкуса кем-либо из ее членов вся семья должна самоизолироваться на 14 дней.

Тот, у кого обнаружены симптомы, должен оставаться дома, как минимум, в течение 7 дней или дольше, если у него имеются еще какие-либо симптомы.

В Минздраве надеются, что добавление аносмии в список симптомов поможет медикам выявить на 2% больше зараженных коронавирусом.

Решение было принято после того, как на прошлой неделе британское правительство было предупреждено, что каждый четвертый пациент не знает, что у него есть COVID-19, потому что у него нет кашля или лихорадки, но он страдает от аносмии или других, менее известных признаков.

Аносмия – потеря или изменение чувства обоняния. Она может также повлиять на ощущение вкуса, поскольку обоняние и вкус тесно связаны.

Как сообщал OBOZREVATEL, потеря обоняния у пациентов с коронавирусом объясняется тем, что инфекция проникает в организм при помощи белков, участвующих в распознавании запахов.