"Ясно дала понять!" Меркель назвала условие возвращения России в G8

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что для возвращения России к G8 нужен прогресс в минском процессе по Донбассу.

Об этом она сказала на пресс-конференции на полях саммита стран "Большой семерки", добавив, что на встрече стороны обсуждали тему России и Украины, передает РИА ФАН.

"Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации минского процесса, чтобы вновь начать разговор о привлечении России к формату G7. Это мнение было поддержано другими", – подчеркнула канцлер.

Владимир Путин и Ангела Меркель

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.

Французский президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".

Позже глава Европейского совета Дональд Туск решил пригласить Украину на следующий саммит Группы семи (G7).

Россия жестко отреагировала на приглашение в G7 для Украины.

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