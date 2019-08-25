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"Ясно дала понять!" Меркель назвала условие возвращения России в G8

3.3т Читать материал на украинском

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что для возвращения России к G8 нужен прогресс в минском процессе по Донбассу.

Об этом она сказала на пресс-конференции на полях саммита стран "Большой семерки", добавив, что на встрече стороны обсуждали тему России и Украины, передает РИА ФАН.

"Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации минского процесса, чтобы вновь начать разговор о привлечении России к формату G7. Это мнение было поддержано другими", – подчеркнула канцлер.

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Владимир Путин и Ангела Меркель

Владимир Путин и Ангела Меркель

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Тема
Саммит G7
Персона
Ангела Меркель
Место
Германия
Теги
Новости России политика
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Это пишут для тупого рогуля. Где в минских договорённостях прописано что то про Россию??
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Петрова Ольга, а как не рабы? А как не одноклеточные? Если усраинцы за печеньки Нуланд с рук устраивают госпереворот?
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1
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Pyankovsky Alexey, ТАМ ПРО МАРС НАПИСАНО , ХОРОШО ЧТО ТЫ ПОДСКАЗАЛ НИКТО ЭТОГО НЕ ЗНАЛ /, эти парашные чмошники действительно одноклеточные рабы
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филипп филипыч
филипп филипыч
а в минских про крым НИ СЛОВА) упоротые привыкайте по тихоньку)
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
филипп филипыч, размечтался шарыков , это русиш швондер тебе в докоме --кремле сказал
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Россия тоже ждет когда Франция и Германия в лице Меркельвыполнят хоть один пункт минских решений. И тогда можно встретиться в Москве, где Украина капитулирует и разделится на западную и восточную часть
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