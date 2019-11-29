Предал Украину и поплатился: ярый фанат "русского мира" начал "священную войну" в Крыму

В оккупированном Россией Крыму владелец парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олег Зубков обвинил оккупационные власти в "рейдерском захвате" своих объектов.

Об этом пишет издание "Крым.Реалии". Бизнесмен утверждает, что, по его мнению, оккупационные власти попытаются лишить его свободы, чтобы "распорядиться парками по своему усмотрению".

Иллюстрация. Бронемашина оккупантов в Крыму krymr.com

"В настоящее время при помощи крымских властей происходит рейдерский захват моих парков. Своими многочисленными проверками они сначала попытаются обанкротить мои предприятия, а затем они попадут в нужные руки. Схема разработана и ее исполнители известны", – заявил Зубков.

При этом у входа в зал на территории парка львов "Тайган", где проходила пресс-конференция Зубкова, установили бронемашину, а из динамиков звучала песня "Священная война", сообщает издание.

По словам Зубкова, ему предложили встретиться с так называемым главой Крыма Сергеем Аксеновым для урегулирования "проблемных вопросов", но Зубков отказался.

"То, что мне пообещали решить все проблемы с проверками после встречи с "главой Крыма", говорит лишь об одном – что все эти проверки заказные", – отметил Зубков.

Стоит отметить, что Зубков в свое время активно поддерживал захват полуострова войсками России. Однако в январе 2019 года он решил сбежать в Португалию.

Случилось это после того, как мужчина начал жаловаться на качество жизни и условия ведения бизнеса в Крыму после его аннексии. По словам мужчины, он "разочаровался в России".

"Большего расстройства, чем от разочарования переходом Крыма в состав России, я вряд ли уже переживу в своей жизни. А все остальное – уже следствие этого и проявление общероссийского маразма. Тяжело было осознавать все только в 2014-2018 годах – что нас обманули, что развели, как л*хов на базаре", – утверждал он.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал: волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm обнародовали список военных подразделений Российской Федерации, которые участвовали в незаконном захвате украинского Крыма.

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