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Ярко-голубое сияние: американцы заметили в небе необычное явление

1.7тЧитать материал на украинском

В Нью-Йорке из-за взрыва трансформаторного комплекса на электростанции Код Эдисон небо залило ярко-голубым сиянием.

Инцидент произошел поздно вечером 27 декабря, передает NBC News со ссылкой на местную полицию. (Чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

"Сияние, которое вы наблюдали со всего города, как оказалось, исходило от взрыва трансформатора на объекте Кон Эдисон в районе Квинс. Пожар взят под контроль", — отчитались копы.

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В результате взрыва в районе пропало электроснабжение и погрузило в темноту аэропорт LaGuardia.

Ярко-голубое сияние: американцы заметили в небе необычное явление
Ярко-голубое сияние: американцы заметили в небе необычное явление
Ярко-голубое сияние: американцы заметили в небе необычное явление
Ярко-голубое сияние: американцы заметили в небе необычное явление
Ярко-голубое сияние: американцы заметили в небе необычное явление

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Южной Калифорнии (США) показали в сети фотографии таинственных огней в небе. Это явление очевидцы наблюдали сразу после отмены запуска ракеты с базы ВВС Ванденберг в округе Санта-Барбара.

Место
США
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