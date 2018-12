Ярко-голубое сияние: американцы заметили в небе необычное явление

В Нью-Йорке из-за взрыва трансформаторного комплекса на электростанции Код Эдисон небо залило ярко-голубым сиянием.

Инцидент произошел поздно вечером 27 декабря, передает NBC News со ссылкой на местную полицию. (Чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

"Сияние, которое вы наблюдали со всего города, как оказалось, исходило от взрыва трансформатора на объекте Кон Эдисон в районе Квинс. Пожар взят под контроль", — отчитались копы.

В результате взрыва в районе пропало электроснабжение и погрузило в темноту аэропорт LaGuardia.

