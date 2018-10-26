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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Яркие пропагандисты обзавелись недвижимостью на проклятом Западе

7.2т

У нашего противника имеется целый ряд воплощений абсолютного зла, которые он люто ненавидит за то, что эти воплощения – чище, светлее, смелее и главное – умнее. Причем, эта ненависть возникает не только от полной противоположности, но и от динамики, которую те воплощают. В самом деле, кто-то из профессионалов может провести исследование и выдать монографию или защитить докторскую диссертацию, просто внимательно посчитав то, сколько Москва потратила средств именно на пропаганду. Что-то подсказывает, что речь пойдет о сотнях миллиардов долларов за 19 лет путинской власти.

В любом случае, самые яркие пропагандисты уже обзавелись недвижимостью на проклятом Западе, а в странах, против которых направлена эта пропаганда, ниоткуда всплыли "богатенькие Буратины", которые внезапно получили миллионы от любовниц или мам, которые копили их всю жизнь. Но это – капля в море, поскольку пропаганда стала индустрией, в которой работают десятки тысяч людей, получающих неплохую зарплату, и как любая индустрия, пропаганда поглощает (прямо или косвенно) финансирование из государственного бюджета.

Цель этой пропаганды как раз и сводится к двум основным функциям. Первая функция – тотальное оболванивание собственного населения и населения стран, которые не имеют иммунитета против тотальной лжи и информационного яда. Конечным продуктом пропаганды должен стать безмозглый убл*док, без раздумий поглощающий любую др*нь, которую несет пропаганда. Мощь этой индустрии можно измерить по различным критериям, например – по количеству законченных убл*дков. Московия показывает примеры этого продукта просто ежедневно.

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Достаточно посмотреть на то, как семьи погибших военных или наемников РФ продают свое молчание о том, где был убит их родственник, за твердую сумму компенсации. В итоге, Москва рассказывает о сущих единицах потерь без страха и упрека, поскольку официальные данные закрыты. А родственники – немы как рыбы. Тут еще большой вопрос в том, кто из них больший убл*док, власть или само население. И таких убл*дков – от 86% до 146% населения РФ.

Но есть и качественные критерии работы пропаганды, мощь которой деформирует сознание слоев населения, которые в принципе должны быть мало подвержены этой заразе в силу образования, интеллекта и знания того, чем заканчиваются подобные ситуации. Речь идет об интеллигенции вообще и творческой интеллигенции – в частности. Сегодня скончался актер Караченцов, известный тем, кто имел опыт просмотра совкового кино. Казалось бы, человек обязательно читал и даже что-то учил наизусть от Шекспира до Ремарка, и должен бы иметь иммунитет от низкопробной, унылой и просто – тупой пропаганды, но – ничего подобного. Он раздавал интервью о том, как в Украине доблестно сражались российские защитники, которые вызволяли тех, кого пытали и морили голодом украинцы.

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В общем, нам нет дела до их творческой интеллигенции, она запятнала себя нашей кровью, как и те палачи и садисты, которые испытывали новые инструменты и методы пыток на наших пленных. Правда, россияне в это не верят, и не поверят даже тому, что немного процитировал генпрокурор Луценко в стенах Верховной Рады, но это – их проблемы. Эти палачи и садисты приезжали и приезжают сюда в командировки на повышения квалификации, а практиковать они будут или уже начали – на собственном населении. Так что, когда они станут россиянам спиливать зубы напильником, резать пальцы и делать куда более жуткие вещи, им стоит вспомнить о том, что мы предупреждали об этом.

Творческую интеллигенцию это не касается, она деградировала ровно до того помойного уровня, до которого опустилась и все остальное население. Они мыслят шаблонами ублюд*чного телевизора и сами стали убл*дками, которым не будет прощения никогда. В данном случае, нам они интересны как маркер качества пропаганды и не более того.

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Но это – первая половина цели пропаганды, а вторая связана с тем, чтобы представить в самом негативном свете тех, на кого эта пропаганда не работает, и более того, она заточена против отдельных людей или различного масштаба групп людей, которые движутся в диаметрально противоположном направлении, а главное – тянут за собой остальных, делая их мудрее, оригинальнее и безусловно – свободнее. Все то, что на фоне их серости и унылой вони блестит, они стараются измазать самыми зловонными нечистотами, чтобы собственное рабское б*дло не могло заподозрить что-то не то, стоя по горло в помоях и при этом – бодро маршируя и распевая строевую песню.

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Аnti-coloradosАnti-colorados
Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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