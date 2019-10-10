Ярая противница Путина в ЕС взбунтовалась против "формулы Штайнмайера"

От дестабилизации украинского общества из-за "формулы Штайнмайера" выигрывает только Россия.

Такое заявление сделала депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете во время заседания ЕП. По ее словам, нет уверенности, что эта "формула" поможет в поиске мирного решения, передает "Укринформ".

Сандра Калниете Delfi

"Они проведут выборы в Донецке и Луганске, и таким образом сепаратисты получат легитимность. Но это именно то, в чем нуждается РФ, чтобы вернуться к международному сообществу. Есть предположение, что Россия сможет остановить сближение Украины с ЕС и НАТО. Поэтому сейчас в Украине происходят протесты против такого соглашения, которые могут дестабилизировать общество", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Калниете публично сожгла платье в цветах георгиевской ленты.

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