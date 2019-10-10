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10 октября • обновлено в 14:07
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Ярая противница Путина в ЕС взбунтовалась против "формулы Штайнмайера"

9.1т Читать материал на украинском

От дестабилизации украинского общества из-за "формулы Штайнмайера" выигрывает только Россия.

Такое заявление сделала депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете во время заседания ЕП. По ее словам, нет уверенности, что эта "формула" поможет в поиске мирного решения, передает "Укринформ".

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Сандра Калниете

Сандра Калниете

Delfi

"Они проведут выборы в Донецке и Луганске, и таким образом сепаратисты получат легитимность. Но это именно то, в чем нуждается РФ, чтобы вернуться к международному сообществу. Есть предположение, что Россия сможет остановить сближение Украины с ЕС и НАТО. Поэтому сейчас в Украине происходят протесты против такого соглашения, которые могут дестабилизировать общество", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Калниете публично сожгла платье в цветах георгиевской ленты.

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Место
Латвия
Тег
Формула Штайнмайера
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Конечно Россия добьется отказа Украины от вступления в ЕС и НАТО, но и эти организации не хотят включать Украину в свой состав и прямо и официально об этом заявили. Поэтому получается Россия добьется своего, Западу не придется отказывать Украине тому как у нее будут обязательства туда не вступать. Вся Украина будет скуплена вместе с землёй и ее рынок будет для запада полностью открыт, на крючке МВФ она надолго, а западу больше ничего и не надо. Политически в Украине пусть рулит Москва - Западу это уже без разницы. Т е все в шоколаде, а Украина в дерьме.
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
О чем можно договариваться с педофилом и серийным убийцей
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Киевский Ярослав, это ты,шлюха,про Петьку Парашенко блеешь?
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Киевский Ярослав, договариваться надо с тем кого в стране с которой договариваются, выбрали своим договорантом ! Даже с Гитлером договора были, помнишь ? Только не напоминай мне чем всё это кончилось, я помню историю, но сейчас условия - совсем другие.
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Питон Каа
Питон Каа
А какое дело депутату Европарламента, тем более от Латвии до "формулы Штайнмайера"?
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