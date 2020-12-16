Японию за сутки засыпало метровым слоем снега. Фото и видео

В Японии префектуры Гумма и Ниигата за сутки засыпало снегом толщиной более 1,2 метра.

Об этом сообщило издание NHK. Показатель стал рекордным с начала метеорологических наблюдений в этом регионе.

Ожидается, что снегопад, который начался 15 декабря, продолжится от северной до западной части Японии. Осадки продолжатся до 17 декабря.

Из-за стихии пострадало несколько человек. В префектуре Акита сообщили о шести людях, которые травмировались при уборке снега. В префектуре Ниигата таких случаев семь.

Также о несчастных случаях сообщили и власти других регионов страны. Некоторые из них связаны с неосторожным обращением со снегоуборочной техникой.

В сообщении отмечено, что многие автомобили, припаркованные возле домов, оказались скрытыми под толстым слоем снега.

Из-за непогоды на некоторых дорогах государственного значения было остановлено движение. Пришлось отменить и многие авиарейсы.

Спасатели также предупредили о возможном сходе снежных лавин в горных районах.

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