Суверенитет Японии распространяется на южные Курилы и позиция Токио на этот счет не меняется.

Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ во время парламентских прений с лидерами оппозиционных партий, передает ТАСС.

"Суверенитет Японии распространяется на четыре северных остров. В этом наша позиция неизменна. Заявления о каком-либо отходе от нашей базисной позиции на этот счет не соответствуют действительности", – заявил Абэ.

Он при этом уточнил, что в последнее время в переговорах между Японией и Россией наметился прогресс. Он напомнил об организации на ежегодной основе чартерных авиарейсов на южную часть Курил для бывших жителей островов с целью посещения могил предков.

Япония заявила права на Курилы Правда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство иностранных дел России вручило Токио ноту протеста из-за изображения в рамках саммита G20 в Осаке южных Курильских островов, входящих в Сахалинскую область РФ, частью Японии.

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