Япония заявила о 'третьей волне' COVID-19 из-за нового рекорда

В Японии за последние сутки 555 человек попали в больницы с коронавирусом. Это для страны стало рекордным показателем по суточному приросту госпитализированных.

Военные мелики присоединились к помощи перегруженным клиникам, а эксперты в области здравоохранения призвали людей не путешествовать в преддверии новогодних праздников, пишет The Guardian. Тем временем Минздрав страны приготовился закупить дополнительные морозильные камеры для хранения вакцины против COVID-19, чтобы защитить население.

Отмечается, что 9 декабря в Японии было зарегистрировано 2811 новых случаев инфицирования коронавирусом, а также 555 человек с серьезными симптомами заболевания.

Рекордное ежедневное количество случаев инфицированния было выявленно в шести из 47 префектур страны, включая популярные туристические направления на крайнем юго-западе – города Киото и Кагосима.

Силы самообороны Японии (SDF) направили своих медсестер в Асахикаву – город с населением 330 000 человек на северном острове Хоккайдо. Поскольку там перегруженные местные службы здравоохранения борются со вспышками в двух больницах и учреждении для людей с ограниченными возможностями. Префектура Осака, второй наиболее пострадавший регион после Токио, также запросила медицинский персонал из вооруженных сил.

Службы здравоохранения ожидают, что количество ежедневных случаев заболевания может возрасти к концу года, когда многие японцы вернутся в свои родные города, чтобы провести Новый год с семьями.

"Я хотел бы, чтобы люди, планирующие поездку, еще раз задумались, нужно ли им сейчас совершать это", – сказал глава Японской медицинской ассоциации Тосио Накагава.

Представители комиссии по противодействию вирусам вообще призвали правительство временно приостановить туризм внутри страны.

Япония с населением 126 миллионов человек стала одной из немногих стран, которая пережила "небольшую" вспышку коронавируса по сравнению с другими – 165 840 случаев и 2420 смертей с начала пандемии.

Однако японское Министерство здравоохранения страны заявило, что страна закупит 10 500 морозильных камер для хранения новых вакцин против коронавируса. А также рассматривает возможность оптовой закупки сухого льда для этих же целей, передает Reuters.

Известно, что Япония имеет соглашения на приобретение около 290 миллионов доз вакцины у компаний Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Этом достаточно для 145 миллионов человек, если каждому сделают по две прививки по мере необходимости.

Подчеркнем, что вакцина от Pfizer должна храниться при температуре около -75°C, а от Moderna – при -20°C, что создает проблемы с логистикой.

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