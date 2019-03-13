Япония взбунтовалась против России из-за военных

Правительство Японии направило российским властям протест в связи с военными учениями на Курильских островах, вокруг которых продолжается территориальный спор.

Официальный Токио заявляет, что такое поведение российской стороны неприемлемо, передает ТАСС.

"Учения ведут к укреплению российских войск на северных территориях. Это не соответствует позиции нашей страны в отношении этих островов и неприемлемо", — сказал представитель МИД Японии.

"Известия"

На островах Кунашир и Итуруп во вторник, 12 марта, начались российские учения, в которых участвуют 500 военных и 70 единиц техники. Отмечается, что они отрабатывают противодействие высадке условного противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее официальный Токио выразил протест Москве в связи с поездкой на Курильские острова спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

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