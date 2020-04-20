Япония выплатит пособия секс-работникам на время карантина

В Японии работники в сфере секс-услуг пожаловались, что из-за пандемии COVID-19 остались без средств существования. Правительство предоставляет им финансовую помощь, но они говорят, что этого недостаточно.

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Секс-работница Мика (имя изменено) рассказала, что до карантина у нее было 3-4 клиента в день, но из-за коронавируса лишилась работы, пишет CNN.

Девушка сообщила, что у нее нет сбережений, и она берет деньги в долг. Она пыталась найти другую работу, но никто не нанимает в разгар карантина. Мика пожаловалась, что у нее нет возможности платить за квартиру и предметы первой необходимости.

Секс-услуги в Японии

"Конечно, я беспокоюсь о своем здоровье, но теперь я больше беспокоюсь о том, как выжить", – отметила она.

Согласно решению правительства работники секс-сферы могут получать субсидии, как и те японцы, которые вынуждены оставаться дома, чтобы ухаживать за детьми во время закрытия школы. Также они могут подать заявление на получение денежного пособия, доступного для людей, которые потеряли доход из-за коронавируса. Чтобы смягчить экономический удар от карантина, правительство выделило 108 триллионов японских иен (около 989 миллиардов долларов).

Отметим, что проституция незаконна в Японии. Однако есть сфера эскорт-услуг, но она не допускает половых отношений. Также легальны в стране так званные массажные салоны, где предлагают оральный секс.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 20 апреля в мире COVID-19 заразились почти 2,5 миллиона человек.