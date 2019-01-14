Путину бой: Япония взялась за чудо-самолеты против России

В Японии заявили о разработке ударных самолетов электронной войны, которые смогут противодействовать радарам и системам связи России и Китая.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на японское издание Yomiuri. Соответствующее решение приняло правительство страны.

Главной целью создания таких самолетов назвали возможность противодействовать вооруженным силам противника в случае необходимости, в частности, РФ и Китая.

Военное обозрение

По предварительным данным, первые самолеты появятся в 2027 году.

"Япония уже располагает средствами электронной борьбы, однако они носят оборонительный характер и призваны выводить из строя системы наведения уже запущенных баллистических ракет противника. В настоящее же время речь идет о создании наступательных ударных самолетов", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее между Россией и Японией разгорелся спор из-за Курильских островов.

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