Путину бой: Япония взялась за чудо-самолеты против России

В Японии заявили о разработке ударных самолетов электронной войны, которые смогут противодействовать радарам и системам связи России и Китая.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на японское издание Yomiuri. Соответствующее решение приняло правительство страны.
Главной целью создания таких самолетов назвали возможность противодействовать вооруженным силам противника в случае необходимости, в частности, РФ и Китая.
Военное обозрение
По предварительным данным, первые самолеты появятся в 2027 году.
"Япония уже располагает средствами электронной борьбы, однако они носят оборонительный характер и призваны выводить из строя системы наведения уже запущенных баллистических ракет противника. В настоящее же время речь идет о создании наступательных ударных самолетов", – сказано в заявлении.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее между Россией и Японией разгорелся спор из-за Курильских островов.
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