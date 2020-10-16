Япония решила слить радиоактивную воду с "Фукусимы" в море

Япония приняла слить в море более одного миллиона тонн радиоактивной воды с атомной электростанции "Фукусима-1", разрушенной в результате аварии в 2011 году.

Как сообщает Reuters, слив воды начнется примерно через год.

Перед сливом радиоактивную воду тщательно очистят. В итоге в ней останется не поддающийся фильтрации тритий, опасный для людей только в больших дозах.

Международное агентство по атомной энергии считает, что хорошо отфильтрованную воду можно слить в океан без ущерба для экологии.

Утилизация радиоактивной воды на АЭС "Фукусима-1" – давняя проблема Японии. В стране все еще выводят станцию из эксплуатации: работы по ликвидации последствий аварии рассчитаны на 40 лет. Сейчас на объекте хранится более миллиона тонн загрязненной воды примерно в тысяче контейнеров.

В начале года комиссия экспертов предложила правительству слить воду с "Фукусимы" в море, поскольку емкости для ее хранения скоро иссякнут. Они назвали это безопасной процедурой, которая применяется и на обычных атомных реакторах.

Такой план вызывает сильное сопротивление со стороны местных рыбаков и фермеров, которые опасаются, что люди перестанут покупать их продукцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на "Фукусиме" начали добывать водород с помощью энергии солнца.