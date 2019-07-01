Япония публично ткнула носом Россию из-за Курил: видеофакт

На саммите G20 в Осаке Япония показала видео, на котором Южные Курильские острова, входящие в Сахалинскую область России, обозначены японскими..

По информации газеты "Известия", сам ролик был снят в качестве приглашения в Осаку и сообщает о главных целях встречи "Большой двадцатки".

Он был опубликован на официальном сайте G20, показан на всех площадках прошедшего саммита, а также размещен на YouTube-канале Синдзо Абэ. Ссылки на ролик также указали на странице МИД Японии и в аккаунтах соцсетей ведомства.

Курильские острова Travelask

Уже на второй секунде на видео показали карту Японии, на которой острова Южных Курил — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи обозначены территорией страны. РосСМИ тут же растиражировали новость, везде указывая, что Япония якобы "присвоила себе Курилы".

В РФ отреагировали на инцидент, заявив, что Япония всегда обозначала спорные острова "своими". Как уточняется, российское МИД не раз выражало недовольство подобным. Несмотря на это, в Совфеде решили не упоминать о территориальном споре между Москвой и Токио на международном мероприятии, поскольку заняли позицию "рисуйте что хотите, всё равно острова наши".

Курильские острова Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL,после российско-японских переговоров на саммите G20 в Японии президент РФ Владимир Путин сообщил, что он и премьер Японии Синдзо Абэ "отметили налаживание предметного диалога по мирному договору". Кроме того он отметил, что им предстоит работа по выведению российско-японских отношений на качественно новый уровень.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал