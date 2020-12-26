Япония полностью закроет границы из-за британского мутанта

Правительство Японии приняло решение ввести временный запрет на въезд в страну иностранцев.

Як сообщает агентство Kyodo, запрет будет касаться граждан всех стран и регионов мира.

Такие меры приняты во избежание попадания в Японию нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании.

Запрет вступает в силу с 28 декабря и до конца января следующего года.

Ранее стало известно, что в Японии пять человек, которые недавно вернулись из Великобритании, получили положительный результат теста на новый штамм коронавируса.

Что известно о мутировавшем коронавирусе

Впервые новая мутация SARS-CoV-2, получившая название N501Y, была обнаружена в британском графстве Кент еще 20 сентября. Но до последних дней ситуация с распространением вируса была сравнительно контролируемой.

19 декабря консультационный совет по новым респираторным угрозам Великобритании констатировал: новый штамм вируса распространяется с ужасающей скоростью и может оказаться на 70% заразнее обычного COVID-19.

До 15 декабря количество заражений мутировавшей версией вируса достигло 1623 случаев. В Кенте выявлено 555 случаев, 519 – в Лондоне, 545 в других регионах страны, включая Шотландией и Уэльсом.

Новый штамм уже вызвал в Великобритании всплеск заболеваемости, по интенсивности и массовости сопоставимый с первой волной эпидемии. Сейчас в британских больницах проходят лечение более 18 тыс. граждан страны – то есть, нагрузка на систему здравоохранения сравнима с той, что фиксировалось в стране весной.

Именно это побудило местные власти, которые еще несколько дней назад готовились к ослаблению карантина, – наоборот, усилить его.

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