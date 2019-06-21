Япония подняла истребители на перехват самолетов Путина

Япония была вынуждена поднять истребители в ответ на то, что военные самолеты России вторглись в ее в воздушное пространство.

Об этом со ссылкой на заявление японского Министерства обороны сообщает информагентство Kyodo. Отмечается, что два российских бомбардировщика незаконно вошли в воздушное пространство Японии в районе острова Минами-Дайто.

Летательные аппараты взяли курс на север, после чего один из них вновь вошел в японское воздушное пространство у острова Хатидзе.

Новости Украина и Япония подписали договор о сотрудничестве в финансовой сфере

Япония подняла истребители на перехват самолетов РФ Иллюстративное фото

В Минобороны Японии отчитались, что на перехват самолетов были подняты истребители, а ситуация не была опасной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Япония пошла на уступки России по поводу принадлежности Курильских островов. Территориальные претензии убрали из важного документа.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!