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Япония подняла истребители на перехват самолетов Путина

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Япония была вынуждена поднять истребители в ответ на то, что военные самолеты России вторглись в ее в воздушное пространство.

Об этом со ссылкой на заявление японского Министерства обороны сообщает информагентство Kyodo. Отмечается, что два российских бомбардировщика незаконно вошли в воздушное пространство Японии в районе острова Минами-Дайто.

Летательные аппараты взяли курс на север, после чего один из них вновь вошел в японское воздушное пространство у острова Хатидзе.

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Япония подняла истребители на перехват самолетов РФ

Япония подняла истребители на перехват самолетов РФ

Иллюстративное фото

В Минобороны Японии отчитались, что на перехват самолетов были подняты истребители, а ситуация не была опасной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Япония пошла на уступки России по поводу принадлежности Курильских островов. Территориальные претензии убрали из важного документа.

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Место
Япония
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Жаль что не сбила
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Сидоров Андрей, Свiдоме бидло может только на Чонгаре поскакать и завыть гимн Украины.....свiдомi ахтивисты трусливые как тараканы.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Smallwille JorEl, Животное...в Крыму каждый день сотни российских самолётов летает...Помнится вы закон приняли о сбитии всего и вся что летает над территории Окраины...Ну и ????
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...а ваш хлам..где летает??и вообще..летает ли????
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