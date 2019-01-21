"Это уже неприлично": в России осадили Японию за Курилы

Япония не предлагала России передать ей два из четырех Курильских островов в контексте обсуждения мирного договора.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Токио о частичной передаче спорной территории, передает ТАСС.

"Любые заявления на этот счет (об условиях заключения договора. – Ред.) - это не условия, касающиеся конкретики, а заявления, касающиеся запросных позиций, пожеланий или рассуждений вслух, не более того", - подчеркнул он.

В ответ на вопрос о том, как отреагирует президент России Владимир Путин, если такое предложение поступит, представитель Кремля подчеркнул: "Пока ничего никто официально не предлагал, поэтому здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны, они не способствуют успеху переговоров".

Курильские острова Википедия

Песков призвал всех быть реалистами и исходить из того, что "предстоит искать развязку при абсолютной константе национальных интересов".

Член Комитета Совфеда РФ по обороне Франц Клинцевич также назвал недопустимым передачу Японии острова Шикотан и группы мелких необитаемых островов Хабомаи, передает Life.ru.

"Уже кто только не сказал японцам, что сегодня речь о возвращении каких-то островов даже не идет. Выдавать желаемое за действительное на протяжении такого количества времени и при этом тормозить мирный договор — это уже становится даже неприлично", — заявил парламентарий.

По убеждению Клинцевича, все, что связано с этими островами, не подлежит никакому обсуждению, поскольку речь идет об обеспечении безопасности страны. Сенатор пояснил, что в случае передачи данной территории Токио Тихоокеанский флот ВМФ России будет заперт.

"Как только мы передадим хоть один из островов, то, к бабке не ходи гадать, как там появится американская какая-то военная база, а дальше работает международное право, связанное с приграничной территорией... Люди просто не допускают даже мысли о подобных вещах", — подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Москва и Токио 14 января провели переговоры по урегулированию конфликта относительно мирного договора по Курильским островам, на которых МИД РФ выдвинул ультиматум: Япония должна признать итоги Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет РФ над южными Курильскими островами.

Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что собирается наконец-то разрешить территориальные споры с РФ и заключить мирный договор.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон".

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