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/Новости мира

"Это уже неприлично": в России осадили Японию за Курилы

4.4тЧитать материал на украинском

Япония не предлагала России передать ей два из четырех Курильских островов в контексте обсуждения мирного договора.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Токио о частичной передаче спорной территории, передает ТАСС.

"Любые заявления на этот счет (об условиях заключения договора. – Ред.) - это не условия, касающиеся конкретики, а заявления, касающиеся запросных позиций, пожеланий или рассуждений вслух, не более того", - подчеркнул он.

В ответ на вопрос о том, как отреагирует президент России Владимир Путин, если такое предложение поступит, представитель Кремля подчеркнул: "Пока ничего никто официально не предлагал, поэтому здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны, они не способствуют успеху переговоров".

Курильские острова

Курильские острова

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Песков призвал всех быть реалистами и исходить из того, что "предстоит искать развязку при абсолютной константе национальных интересов".

Член Комитета Совфеда РФ по обороне Франц Клинцевич также назвал недопустимым передачу Японии острова Шикотан и группы мелких необитаемых островов Хабомаи, передает Life.ru.

"Уже кто только не сказал японцам, что сегодня речь о возвращении каких-то островов даже не идет. Выдавать желаемое за действительное на протяжении такого количества времени и при этом тормозить мирный договор — это уже становится даже неприлично", — заявил парламентарий.

По убеждению Клинцевича, все, что связано с этими островами, не подлежит никакому обсуждению, поскольку речь идет об обеспечении безопасности страны. Сенатор пояснил, что в случае передачи данной территории Токио Тихоокеанский флот ВМФ России будет заперт.

"Как только мы передадим хоть один из островов, то, к бабке не ходи гадать, как там появится американская какая-то военная база, а дальше работает международное право, связанное с приграничной территорией... Люди просто не допускают даже мысли о подобных вещах", — подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Дмитрий ПесковВладимир Путин
Место
Россия
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
смерть росийским выплядкам окупантам! война до полной победы
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CARGO 100
CARGO 100
Кожедуб Руслан, когда воевать то начнёте?
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Кожедуб Руслан, твой высер всем понятен. Это как слону дробина.
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