Япония и Китай ушли под воду: есть погибшие, эвакуированы тысячи людей

В четверг, 5 июля, на Японию и Китай обрушился тайфун "Прапиру", в результате которого погибли по меньшей мере 8 человек, а несколько сотен тысяч получили рекомендации об эвакуации.

Так, в Японии объявили эвакуацию жителей окраин Киото, а 160 тысяч человек по всему региону рекомендовано покинуть свои дома, сообщает Reuters.

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Представитель Японского метеорологического агентства предупредил о возможном продолжении обильных осадков до конца недели.

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Кроме того, по данным японского информагентства NHK, в западной префектуре Хиого погиб 59-летний строитель. Мужчину затянуло в водосточную трубу. Двое человек, которые пытались его спасти, получили травмы. Всего пострадали около 20 человек. Также более 100 тысяч жителей Кобе получили рекомендации подготовиться к эвакуации.

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В префектуре Осака острова Хонсю рекомендации получили более 20 тысяч. Власти опасаются оползней в горных районах, передают Вести.

Bus passengers may as well have been riding on a boat when water poured into the vehicle while driving through a flooded area in southwest China's #Chengdu city; one passenger even grabbed a handrail and lifted his legs to avoid the rush of water after heavy rains in the city pic.twitter.com/aoGEdZoAK5 — CGTN (@CGTNOfficial) 5 июля 2018 г.

Также от ливней пострадали жители китайских провинций Сычуань и Шэньси, передает Euronews.

В провинции Сычуань затоплены оказались 22 административные единицы, в том числе город Чэнду. Были повреждены жилые дома, школы, мосты. Нарушено транспортное сообщение по более чем 160 дорогам, затоплены тысячи гектаров сельхозугодий.

В провинции Шэньси из затопленных населенных пунктов эвакуированы три тысячи человек.

В Китае жертвами стихии стали 7 человек, еще 260 тысяч пострадали. Согласно предварительным подсчетам, экономический ущерб превысил 700 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июня на Алтайский край (Россия) обрушился смертельній ураган.