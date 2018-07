Япония и Китай ушли под воду: есть погибшие, эвакуированы тысячи людей

В четверг, 5 июля, на Японию и Китай обрушился тайфун "Прапиру", в результате которого погибли по меньшей мере 8 человек, а несколько сотен тысяч получили рекомендации об эвакуации.

Так, в Японии объявили эвакуацию жителей окраин Киото, а 160 тысяч человек по всему региону рекомендовано покинуть свои дома, сообщает Reuters.

Представитель Японского метеорологического агентства предупредил о возможном продолжении обильных осадков до конца недели.

Кроме того, по данным японского информагентства NHK, в западной префектуре Хиого погиб 59-летний строитель. Мужчину затянуло в водосточную трубу. Двое человек, которые пытались его спасти, получили травмы. Всего пострадали около 20 человек. Также более 100 тысяч жителей Кобе получили рекомендации подготовиться к эвакуации.

В префектуре Осака острова Хонсю рекомендации получили более 20 тысяч. Власти опасаются оползней в горных районах, передают Вести.

Bus passengers may as well have been riding on a boat when water poured into the vehicle while driving through a flooded area in southwest China's #Chengdu city; one passenger even grabbed a handrail and lifted his legs to avoid the rush of water after heavy rains in the city pic.twitter.com/aoGEdZoAK5