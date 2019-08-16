Японией пронесся мощный тайфун "Корса": пострадали десятки человек

В четверг, 15 августа, в западной части Японии в результате мощного тайфуна "Кросса" погиб один человек, еще не менее 50 получили травмы.

Об этом сообщил "Укринформ" со ссылкой на "Kyodo". Пострадавшие – жители 13 префектур страны.

Погибшим оказался 82-летний мужчина из города Ономити, что в префектуре Хиросима. Он упал в море, когда пришвартовывался к причалу утром того же дня.

Японией пронесся мощный тайфун "Корса" Скриншот

Более семь тысяч человек эвакуировали из их домов после предупреждения Метеорологического агентства Японии о рекордном количество осадков, а также оползнях и наводнении.

Временами скорость ветра достигала 126 км/ч.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае, в восточной провинции Чжэцзян, из-за тайфуна "Лекима" произошел масштабный сдвиг, в результате чего 18 человек погибли и еще 14 пропали без вести, эвакуировано более миллиона жителей. Позже число жертв возросло до 30 человек. Еще 18 считаются пропавшими без вести.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!