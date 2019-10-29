Совок, конец 70-х. В Париж поехал какой-то командировочный деятель и офигев от изобилия всего, потерял счет времени. В последний вечер вспомнил о том, что надо же накупить сувениры сотрудникам и знакомым, а денег уже почти нет и тут вспомнил, что в холле гостиницы продаются веселые разноцветные презервативы и стоят они совсем пустяки.

Пошел и купил сто штук сразу. Утром, собирает вещи перед аэропортом и раскладывает сувениры по различным пакетикам и вдруг обнаруживает, что вместо 100 резиновых изделий, в наличии всего 99, а денег уже – ноль. Он спускается в холл и как может, поясняет, что вчера купил 100 презервативов, а оказалось на один меньше. Продавец растерялся, но потом достает жмут презервативов, протягивает его и произносит извинение:

– Прошу прощения, мсье за то, что испортил вам такую ночь!

Старый совковый анекдот.

Как известно, сейчас партия "зажравшихся слуг" рассматривает вопрос о переименовании в партию "Янелох". Кто-то говорит, что это слово имеет какое-то глубинное значение на идише, но скорее всего, партийцы хотят объявить, что они – не пальцем деланные, и даже не двумя или тремя. Но это уже дело вкуса, о котором не спорят.

В данном конкретном случае приведем краткий пример "янелоха" в особо крупном размере. Зовут его тоже – Вова, только он – Вовович и фамилия у него – Путин. Казалось бы, фраер достиг вершины пацанских мечт, имеет огромные членовозы, дворцы и яхты, самолеты и лошадей. Везде – золотые унитазы, туалетная бумага – с алмазной крошкой, в общем – полный шикардос. Плюй икрой с утра до ночи, валяй дурака в самых роскошных условиях. Глядя на все это, знаменитые султаны и магарджи – повесились бы на собственных носках от зависти, а он в этом живет каждый день и вот уже 20 лет подряд.

Более того, когда он отойдет в мир иной и одновременно с ним усыпят всех его двойников, прислугу, шаманов и лошадь в книгу рекордов Гиннеса и другие "аналы" будут внесены сведения о том, что усопший был самым богатым чудаком за всю историю человечества, таких сотен миллиардов долларов или их эквивалента не было ни у императоров, ни у фараонов, ни даже у Ленина.

А поскольку окажется, что все это количество удалось подсчитать специалистам криминального жанра, так как все было выведено и оформлено хитро и не на его имя, то станет понятным и масштаб его криминального таланта. Он войдет в те же "аналы" как непревзойденный бандит, грабитель и мошенник всех времен и народов.

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Казалось бы, именно этот персонаж мог бы с полной уверенностью назвать себя гордым именем на идише "Янелох". Но посмотрим на то, как все это он использует. О своих двух, трех или даже больше сотнях миллиардов долларов, заработанных непосильным трудом, он даже рассказать никому не может. Так же не может показаться на публике в короне, усыпанной бриллиантами.

Да что там, даже на улицу погулять выйти не может. Если раньше при его прогулке освобождали всю улицу, а потом – квартал, то теперь надо освобождать весь город, а этой возни уже даже видеть не хочется. Более того, не хочется уже просто ничего. В самом деле, бабла уже столько, что купить можно что угодно. Просто на карманные деньги, между прочим, он может купит все 10 американских авианосцев или все их самолеты пятого поколения, чтобы просто поставить их на лыжном курорте и кататься между ними, хрустя снежком.

Нет никаких мечт, кроме вечной жизни, которая за деньги не покупается и не продается. И вот среди всего этого богатства и изобилия он каждый день видит в зеркале, как его портрет стареет и понимает, что ботокс и подтяжка, конечно, распрямят рожу, но от могилы – точно не избавят.

И от этого действительно становится грустно, а в след за этим, как-то сам собой возникает вопросительный знак, после этого самого "Янелох".

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