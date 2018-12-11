''Яндекс'' по ошибке рассекретил сотни военных баз: опубликованы карты

Основной картографический сервис России "Яндекс.Карты" засветил в сети военные объекты Турции и Израиля, пытаясь изначально скрыть их.

Площадь этих размытых участков варьируется от больших комплексов, таких как аэродромы или бункеры для хранения боеприпасов, до небольших неописуемых зданий в городских кварталах, отмечается на сайте Федерации американских ученых (FAS).

"Это привело к непреднамеренному эффекту выявления местоположения и точного периметра каждого значительного военного объекта в обеих странах", — говорится в статье.

Военные базы pravda.ru

Отмечается, что полный список размытых мест в Израиле и Турции насчитывает более 300 отдельных зданий, аэродромов, портов, бункеров, хранилищ, баз, казарм, ядерных объектов и случайных зданий.

Так, благодаря "ошибке" сервиса были рассекречены два объекта НАТО: Союзное сухопутное командование (LANDCOM) в Измире и авиабаза Инджирлик, на которой размещен самый большой контингент ядерных гравитационных бомб США B61 на любой отдельной базе НАТО.

При этом отмечается, что ни один российский объект не был размытым, включая его ядерные объекты, базы подводных лодок, авиабазы, стартовые площадки или многочисленные иностранные военные базы в Восточной Европе, Центральной Азии или на Ближнем Востоке.

"Хотя ни одно из постоянных военных объектов России в Сирии не было размыто, почти вся Сирия изображена в крайне низком разрешении, что делает практически невозможным использование "Яндекса" для анализа сирийских изображений. В отличие от этого, Крым и весь Донбасс видны с очень высоким разрешением, поэтому этот размытый стандарт применяется только выборочно к зарубежным "приключениям" России", — написано в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий оборонными операциями Бельгии Карл Гиллис высказал мнение, что целью России сейчас является восстановление влияния в местах, которые когда-то были буферными зонами у ее границ.