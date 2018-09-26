Федерика Могеріні відмовилася від філіжанки "чаю миру", яку їй запропанував Лавров. Це свідчить, що на рівні особистісному у євро бюрократів інстинкт самозбереження спрацьовує прекрасно.

Але коли мова іде про "газ миру", "бізнес миру", "гроші заради миру", в поведінці багатьох європейських політиків спостерігається чітко виражене прагнення до колективного суїциду. Чому? А тому що вони досі сподіваються, що в пеклі руського миру їм особисто вдасться знайти прохолодніше місце.