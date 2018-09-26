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Лариса Волошина
Лариса Волошина
Український журналіст, публіцистВсе статьи автора

Як Могеріні відмовилась від чаю Лаврова

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Федерика Могеріні відмовилася від філіжанки "чаю миру", яку їй запропанував Лавров. Це свідчить, що на рівні особистісному у євро бюрократів інстинкт самозбереження спрацьовує прекрасно.

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Але коли мова іде про "газ миру", "бізнес миру", "гроші заради миру", в поведінці багатьох європейських політиків спостерігається чітко виражене прагнення до колективного суїциду. Чому? А тому що вони досі сподіваються, що в пеклі руського миру їм особисто вдасться знайти прохолодніше місце.

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Автор
Лариса ВолошинаЛариса Волошина
Тема
Российская военная угроза
Персоны
Сергей ЛавровФедерика Могерини
Источник
Источник:Facebook Лариси Волошиної
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