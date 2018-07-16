Власне у чому й полягала мета проведення чемпіонату в РФ:

"Президент FIFA Джанні Інфантіно вважає, що Чемпіонат світу з футболу допоміг змінити погляд людей на Росію".

"Міфи і стереотипи розвіяні" - Путін.

І так далі. Ніхто й не чекав інших заяв напередодні закриття. FIFA вже давно беруть кубок гівноїдів та політичних корупціонерів. Але щось вони розмріялись і намагаються видати бажане за дійсне - кардинально не змінило. Але підштовхнуло у кращий для Путіна бік, це безсумнівно. І наша ліха кавалерійська атака одиничками на сторінки FIFA була веселим, надихаючим, але мікроскопічним уколом по кінцевому вихлопу від чемпіонату. Європейські чиновники почали активніше їздити в Росію, і навіть бойкотуючі шведи вирішили відвідати, ну бо ж треба підтримати свою збірну.

А РФ очікувано використала чемпіонат як політичний інструмент - і в якості відбілювання власного іміджу, і для наїзду на опонентів - як в ситуації з хорватами. ЧС 2018 уже можна записати в історію як ще одне втілення європейського лицемірства і тугодумства. Але фани ескапістської формули "спорт поза політикою" ніколи не переводяться й ніколи не визнають своєї частки відповідальності.