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Роман Кулик
Роман Кулик
Ветеран російсько-української війни, громадський активіст, блогерВсе статьи автора

Як ЧС-2018 змінив погляд людей на Росію

3.6тЧитать новость на украинском

Власне у чому й полягала мета проведення чемпіонату в РФ:

"Президент FIFA Джанні Інфантіно вважає, що Чемпіонат світу з футболу допоміг змінити погляд людей на Росію".

"Міфи і стереотипи розвіяні" - Путін.

І так далі. Ніхто й не чекав інших заяв напередодні закриття. FIFA вже давно беруть кубок гівноїдів та політичних корупціонерів. Але щось вони розмріялись і намагаються видати бажане за дійсне - кардинально не змінило. Але підштовхнуло у кращий для Путіна бік, це безсумнівно. І наша ліха кавалерійська атака одиничками на сторінки FIFA була веселим, надихаючим, але мікроскопічним уколом по кінцевому вихлопу від чемпіонату. Європейські чиновники почали активніше їздити в Росію, і навіть бойкотуючі шведи вирішили відвідати, ну бо ж треба підтримати свою збірну.

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А РФ очікувано використала чемпіонат як політичний інструмент - і в якості відбілювання власного іміджу, і для наїзду на опонентів - як в ситуації з хорватами. ЧС 2018 уже можна записати в історію як ще одне втілення європейського лицемірства і тугодумства. Але фани ескапістської формули "спорт поза політикою" ніколи не переводяться й ніколи не визнають своєї частки відповідальності.

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Автор
Роман КуликРоман Кулик
Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Романа Кулика
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