Яхту с украинцами задержали в порту Албании

Ольга Липич Мир 09:59, 30.10.2020 Обновлено: 11:06, 30.10.2020

В порту Влера в Албании задержали яхту, на которой находятся четыре гражданина Украины.

Об этом сообщило издание durreslajm.al. Отмечается, что украинцы направлялись из Турции в Черногорию, но, по их словам, у них закончилось топливо.

Издание отметило, что украинцев задержали по обвинению в нарушении албанской границы. Полиция подозревает, что яхта могла использоваться в криминальных целях.

Напомним, Албания впускает украинских туристов без карантинных мероприятий. При возвращении в Украину также не требуется самоизоляции или сдачи теста, поскольку Албания находится в "зеленом" списке Минздрава.

В порту Влера задержали яхту с украинцами
Фото: durreslajm.al
Порт Влера в Албании

Как сообщал OBOZREVATEL в городе Каламата (Греция) состоялись суды над шестью украинцами, четверо из которых получили максимальные сроки, еще двух приговорили к 18 месяцам заключения. Моряков обвинили в перевозке беженцев из стран Ближнего Востока.

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