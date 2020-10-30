Яхту с украинцами задержали в порту Албании

В порту Влера в Албании задержали яхту, на которой находятся четыре гражданина Украины.

Об этом сообщило издание durreslajm.al. Отмечается, что украинцы направлялись из Турции в Черногорию, но, по их словам, у них закончилось топливо.

Издание отметило, что украинцев задержали по обвинению в нарушении албанской границы. Полиция подозревает, что яхта могла использоваться в криминальных целях.

Напомним, Албания впускает украинских туристов без карантинных мероприятий. При возвращении в Украину также не требуется самоизоляции или сдачи теста, поскольку Албания находится в "зеленом" списке Минздраве.

Как сообщал OBOZREVATEL в городе Каламата (Греция) состоялись суды над шестью украинцами, четверо из которых получили максимальные сроки, еще двух приговорили к 18 месяцам заключения. Моряков обвинили в перевозке беженцев из стран Ближнего Востока.