Ядовитые гусеницы атаковали Лондон: в чем опасность

В столице Англии Лондоне и на юго-востоке страны развелось огромное количество ядовитых гусениц.

Как информирует ВВС, контакт с личинками дубового походного шелкопряда может вызвать астму, рвоту, а также сыпь на коже.

В волосках гусениц есть токсин, который вызывает у человека воспаление на коже, а также слизистых оболочках глаз и горла.

У каждой такой гусеницы насчитывается порядка 62 тысячи волосков, которыми она может обрастать. Токсин, содержащийся в таком волоске, после его выпадения сохраняет активность до пяти лет.

Тем, кто увидит таких гусениц в лесу, рекомендуют их ни в коем случае не касаться и не позволять домашним животным с ними контактировать.

Отмечается, что популяция дубового шелкопряда поселилась на западе Лондона в 2006 году, однако раз в несколько лет они начинают размножаться более активно, чем обычно, и значительно расширяют географию своего присутствия.

При этом ядовитые гусеницы могут жить только на ветвях дуба или под деревьями, но не на заборах, стенах или зданиях.

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