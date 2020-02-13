Главная Новости
13 февраля • обновлено в 16:34
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Ядерный статус не вечный!" Путин припугнул мир новым оружием России

445
Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин заявил, что эра ядерного оружия рано или поздно закончится, однако у его страны к тому времени будет его эффективная замена.

Угрожающими амбициями глава страны-агрессора поделился во время совещания по поводу поправок в конституцию. Видео с его агрессивным заявлением появилось на кремлевском Telegram-канале Пул N3 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Оно прозвучало после предложения террориста "ДНР", писателя Захара Прилепина закрепить в конституции России факт того, что она является ядерной державой. "А то придут люди с пацифистскими наклонностями и захотят резко разоружиться", – сказал боевик.

Владимир Путин

Владимир Путин

Путин, в свою очередь, усомнился в необходимости такого шага и заверил, что у России может быть еще более смертоносное оружие, чем ядерное.

"Вопрос не в том, что мы – ядерная держава. А в том, чтобы мы были на шаг впереди по всем новейшим системам вооружения. Всегда. А это – необязательно ядерное оружие. Это может быть оружие на новых физических принципах, чем сейчас и занимаются наши ученые. Ядерный статус не вечный. Каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому что появились новые технологии", – ехидно ответил российский президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Владимир Путин
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги