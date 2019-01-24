''Ядерный арсенал есть'': в России прояснили поход на Киев и Европу

В России не хотят, чтобы руководство проводило более жесткую политику в отношении Украины и Европы и использовало свой ядерный потенциал.

Такое мнение высказал лидер "Левого фронта" в России Сергей Удальцов в интервью Sobesednik.ru, комментируя протестный потенциал россиян.

"Имперские настроения подспудно есть. Мы большая страна с богатой историей, поэтому от этого не уйти. Но это не главное, я не думаю, что народ только спит и видит, как бы там Россия объявила кому войну и пошла походом на Киев, на Европу. Да люди и понимают, что это нереально. На дворе XXI век, ядерный арсенал есть не только у России, но и у других стран. Поэтому такие войны невозможны. Это все нездоровые фантазии", - сказал он.

По мнению Удальцова, надо наводить порядок в стране, тогда потянутся соседи, тогда РФ будет развивать интеграционные процессы, активизировать работу по Евразийскому союзу и другим объединениям.

news.ru

"Это правильный путь. А агрессия, военная экспансия... фантазировать можно долго, но здесь нет реальных перспектив. Отдельные экзальтированные личности, может, грезят о мировой войне против Америки и о ядерном апокалипсисе, но мы же не будем на них ориентироваться", - подытожил лидер "Левого фронта".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 20 января россияне вышли на масштабный митинг, главное требование их было провести референдум по поводу территориальной целостности России.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!