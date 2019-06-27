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Ядерные ракеты в Европе? НАТО готовит мощный ответ на демарш России

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НАТО примет меры, если Россия до августа этого года не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Глава Альянса Йенс Столтенберг заявил, что они намерены укрепить оборону против угрозы новых российских ракетных систем, передает "Европейская правда".

"Российские ракеты SSC-8 нарушают договор и представляют существенную угрозу для нашей безопасности. Сегодня министры согласились, что НАТО ответит, если Россия не вернется к соблюдению договора", – говорится в сообщении.

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Столтенберг подчеркнул, что министры рассматривали потенциальные меры НАТО, такие как: программа учений, а также разведка и наблюдение; укрепление воздушной и противоракетной обороны; безопасность и эффективность программы ядерного сдерживания.

"Министры подтвердили сегодня, что мы не намерены размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе. Мы не будем отражать то, что делает Россия. Мы не хотим новой гонки вооружений", – акцентировал он.

НАТО

НАТО

Как сообщал OBOZREVATEL, в России примут военные меры, если НАТО воплотит угрозы в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что придется ответить мерами, если РФ не вернется к выполнению ДРСМД.

При этом в НАТО приняли решение больше не размещать ядерные ракеты в Европе после распада ДРСМД и согласовали меры реагирования на демарш России.

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Персона
Йенс Столтенберг
Теги
НАТОРоссия
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Корабли НАТО...уже помогли украинским катерам снова сдаться в плен?????
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Северг Олег
Северг Олег
Что и требовалось доказать. Яйца у ребят существенно уменьшились в размерах по сравнению с их предками. В отличие от России. Ну что ж, не хотите воевать давайте дальше будет языки друг другу показывать. Нас этим не испугаешь.
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Северг Олег, у педерации вообще яиц нет- кастрат.
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