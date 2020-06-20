КНДР пригрозила уничтожить США

Северная Корея предупредила, что новая война на Корейском полуострове может привести к уничтожению США.

Как сообщает ТАСС, об этом идет речь в заявлении посольства КНДР в Москве в преддверии 70-й годовщины начала Корейской войны. В диппредставительстве отметили, что на протяжении десятилетий США предпринимали новые враждебные акции.

"В этом году американская военщина разворачивает в Южной Корее и в прилегающих к ней зонах всякие военные маневры, главная цель которых – передвижение и развертывание на Корейском полуострове американских вооруженных сил из-за рубежа и с материковой части и быстрое нанесение удара по КНДР", – считают в посольстве.

Там напомнили, что у Северной Кореи есть ракеты стратегического назначения и ядерное оружие, "которые способны беспощадно карать тех, кто осмелится поднять руку на нее".

"Новый виток корейской войны впишет в историю человечества особо сенсационное событие, что положит конец еще одной империи, имя которой – США", – подчеркивается в заявлении.

Напомним, война между Северной и Южной Кореей длилась с 25 июня 1950 года по 27 июля 1953 года. Пхеньяну помогали СССР и Китай, на стороне Сеула в войне участвовали США, Великобритания и другие страны под флагом ООН. За три года было убито и ранено около 1,3 миллиона корейцев, Вашингтон потерял в этом конфликте около 36,6 тысячи своих солдат. Война закончилась перемирием в 1953 году, которое действует до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях власти КНДР заявили о готовности принять решительные меры по отношению к Южной Корее за распространение пропагандистских листовок "перебежчиками с Севера" вплоть до использования армии.