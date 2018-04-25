Вызовет ядерное цунами: СМИ сообщили о российском оружии "Судного дня"

Разрабатываемое Россией ядерное оружие, размещенное на подводных беспилотных аппаратах, может разрушить целые прибрежные города.

Речь идет о комплексе, который получил название "Статус-6", либо "Каньон" по классификации НАТО". В зарубежной прессе его называют оружие "Судного дня", пишет Business Insider.

Отмечается, что подводный аппарат способен нести ядерную боеголовку мощностью от 20 до 50 мегатонн, которая в случае взрыва вблизи прибрежной линии может устроить цунами, сопоставимое с тем, которое было вызвано землетрясением в Японии в марте 2011 года.

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По словам специалистов, подводный удар может вызвать волны до 100 метров в высоту.

Business Insider подчеркивает, что взрыв от торпеды комплекса "Статуса-6" под водой сможет поднять в воздух тонны облученной морской воды и устроить катастрофический радиоактивный дождь близ зоны поражения. К примеру, если взрыв произошел бы у берегов города вроде Лос Анжелеса или Сан Диего, то разрушительный эффект от ядерных осадков оказался бы еще сильнее из-за частого морского ветра.

В то же время некоторые эксперты ставят под сомнение целесообразность использования подобного оружия и его эффективность, отмечая, что ядерное оружие при взрыве над землей может нанести гораздо более серьезные разрушения.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в СМИ появилась информация, что "Статус-6" способен нести ядерную боеголовку мощностью до 100 мегатонн.