Как только в СМИ появилась информация о том, что США якобы собрались перевезти ядерное оружие из Турции в Балтику, за "паребриком" начало очень и очень "пригорать". Российский Генштаб резко стал "всерьез обеспокоенным", ведь Североатлантический альянс создает мощную группировку сил на западных границах России.

Недавно США ввели против Турции экономические санкции за то, что Анкара приобрела российские ЗРС С-400 "Триумф". В ответ президент Туречины Реджеп Тайип Эрдоган лишил США права эксплуатировать авиационную базу – военный аэродром Инджирлик, на котором базировались американские самолеты (39 авиакрыло ВВС США).

50 американских ядерных бомб на турецкой авиабазе

База ВВС Инджирлик - это наследие так называемой "холодной войны", во времена которой с нее стартовали самолеты-разведчики U-2. Инджирлик также оказалась очень удобной базой для поддержки боевых действий на Ближнем Востоке.

Во время "ливанского кризиса" 1958 года США разместили на авиабазе ударную группировку из более сотни самолетов. В 2000-х годах во время боевых действий в Ираке и Афганистане авиабазу активно использовали в качестве пункта поддержки и обеспечения авиации стран НАТО.

Пользовались ею в основном США и Турция, однако на Инджирлик размещались контингенты Королевских ВВС Великобритании, немецких Люфтваффе и других союзников по НАТО

ВВС США держат на авиабазе Инджирлик пятитысячный контингент, в основном это 39-е базовое крыло 3-й воздушной армии Командования ВВС США в Европе и Африке. Это крыло обеспечивает базирование, логистику, управление и связь авиационных частей ВВС США в довольно обширном регионе, включая Ближний Восток.

Инджирлик - это фактически самый большой "транспортно-авиационный хаб" по связи американских сил в Ираке и Афганистане с командованием. Также это база самолетов-заправщиков ВВС США для поддержки действий авиации в Ираке и Сирии. Там есть 57 защищенных укрытий для самолетов, а также хранилище с 50 тактическими ядерными авиабомбами В61.

На ротационной основе США там держат подразделения истребителей F-16, штурмовиков А-10, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения Е-3, различных разведчиков, а также самолеты-заправщики КС-135 и транспортные самолеты.

Немаловажной была авиабаза для США и на последних событий - войны в Сирии. Но главной особенностью стало размещение на ней американского ядерного оружия.

Долгие годы о ядерном вооружении официально не говорили и только в середине октября президент США Дональд Трамп нарушил это табу. Более того, он не просто признал, что оно там есть, но еще и публично усомнился в том, что доступ к нему вооружение США удастся сохранить.

Однако еще весной этого года член комитета по обороне Парламентской ассамблеи НАТО, сенатор из Канады Джозеф Дэй представил доклад, перечислив места размещения 150 ядерных боеприпасов, принадлежащих США, в странах Европы.

Как заметили затем американские СМИ, до появления отчета сенатора информация об американском ядерном оружии на европейском континенте никогда и нигде официально не обнародовалась. В своем исследовании под названием "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников" канадский законодатель перечислил все военные базы, где находятся хранилища боеголовок: Кляйне-Брогель в Бельгии, Бюхель в Германии, Авиано и Геди-Торре в Италии , Волкель в Нидерландах и Инджирлик в Турции.

Публикация доклада Джозефа Дея вызвала громкий скандал. В итоге отчет был удален с сайта Парламентской ассамблеи НАТО, а в докладе по итогам весенней сессии законодательного органа Альянса любые упоминания об американском ядерном оружии в Европе и вовсе отсутствуют.

Несмотря на это, американские независимые исследователи в своих отчетах в течение нескольких десятилетий говорили, что на базе ВВС США Инджирлик в Турции находится 50 не стратегических авиабомб B61, имеющих термоядерный заряд. Они находятся в Турции в рамках программы "Ядерный обмен" (Nuclear sharing) НАТО. Эта программа предусматривала предоставление ядерных боеприпасов странам Альянса - тем его членам, которые не имели своего ядерного вооружения. При этом страны, которым предоставлялось такое оружие, участвовали в разработке стратегии и тактики ее применения, выбирали и предоставляли свое оборудование и персонал.

На самом деле оказалось, что ядерное оружие в рамках этой программы предоставляет только США, но размещено оно на территории Турции, Бельгии, Германии, Италии и Нидерландов. И здесь речь идет исключительно о ядерных авиабомбах. Эти страны не могут применять такое вооружение самостоятельно - коды для его применения находятся в руках американцев.

Сами же бомбы находятся в хорошо укрепленных хранилищах, их контролируют и охраняют американские военнослужащие, и их невозможно использовать без специальных кодов, которые в случае необходимости применения ядерных боеприпасов направляются из Вашингтона.

Для активации детонатора необходимо ввести 12-значный код, другая комбинация цифр способна вывести бомбу из строя. При этом внутри боеприпаса активируется тепловая батарея, которая выжигает управляющую термоядерным зарядом электронику. Но даже в таком случае в каждой B61 остается плутоний, пригодный для создания "грязной бомбы" - она, возможно, и не вызовет ядерного взрыва, а вот радиоактивное заражение - вполне.

"Бомбы-заложницы" из-за кризиса в отношениях

Впервые о необходимости вывоза ядерных боеприпасов с базы Инджирлик в Вашингтоне заговорили в июле 2016 года, когда группа турецких военных попыталась осуществить военный переворот в стране, захватив несколько стратегических объектов в шести городах, включая столицу – Анкару.

Во время беспорядков турецкие власти закрыли воздушное пространство в районе базы ВВС Инджирлик и на несколько часов ввели полный запрет на вылеты, так что американские самолеты могли только приземляться, но не имели права покидать территорию объекта. Кроме того, в течение почти суток база была отключена от подачи электроэнергии. Причиной, согласно объяснениям турецких властей, стало то, что несколько военнослужащих, расквартированных на этой авиабазе, были участниками попытки переворота.

В некоторых европейских интернет-изданиях даже сообщалось о том, что США перебрасывает ядерное оружие из Турции в Румынию на базу "Девеселу", на которой расположена американская система ПРО. Однако информационного огласки информация не получила, а бомбы, возможно, еще три года продолжали сохраняться в Турции.

О возможном вывозе ядерных бомб с территории Турции в американской столице снова заговорили в июле этого года, когда, несмотря на протесты США и стран НАТО, Анкара подтвердила, что собирается приобрести российские системы ПВО С-400 "Триумф". В Вашингтоне считают, что размещение этих систем в непосредственной близости от базы позволит Москве получить сведения о характеристиках нового истребителя F-35, а также собирать данные о том, что происходит на секретном объекте ВВС.

Отношения США и Турции еще больше ухудшились в октябре из-за того, что Турция начала военную операцию в Сирии против курдских отрядов самообороны. Эти отряды были ключевыми союзниками США в борьбе с террористами "Исламского Государства", но в Турции их самих считают террористическими группами. 14 октября США даже ввели санкции против Турции. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может закрыть американские военные базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на возможность введения американских санкций.

Сейчас нет никакой точной информации о том, осталась ли это оружие на базе после заявления Трампа, и возможно его уже вывезли оттуда.

Направление полета – Балтия

"Если из-за кризиса отношений между Анкарой и Вашингтоном ядерное оружие США вывезено с территории Турции, то наиболее вероятным местом хранения для нее может стать Балтийский регион, - так считают российские военные эксперты. - Подобный вариант развития событий не гарантирует Латвии, Литве, Эстонии мира и стабильности, наоборот - обещает значительное снижение уровня безопасности ", - считают они.

Российские издания, специализирующиеся на оборонной тематике, обсуждают вероятность и алгоритмы опрокидывания 50 тактических ядерных авиабомб США с турецких арсеналов в одну из стран Балтии.

"Вывоз ядерного оружия из Турции связан с массой трудностей. - сообщает издание" Русское оружие ". - Часть из них обусловлены американскими инструкциями: согласно им, транспортировки ядерных боеприпасов должна сопровождаться усиленными мерами безопасности - в частности, военно-транспортным самолетам C- 17 Globemaster со специальной эскадрильи ВВС США, которая занимается перевозками ядерных материалов, запрещено выполнять полеты над районами "с нестабильной ситуацией". Это означает, что путь на восток и юг с Иджилика им закрыт ". То есть американские "транспортники", могут лететь только в западном и северном направлении.

И действительно, по данным западных авиационных ресурсов, базу Инджирлик 17 декабря оперативно покинули сразу пять военно-транспортных бортов ВВС США: три тяжелых военно-транспортных самолета C-17A Globemaster, военно-транспортный самолет повышенной грузоподъемности C-5M Galaxy и транспортный самолет военного командования C-40B. "Если специально оборудованные стратегические военно-транспортные" Боинги "C-17 Globemaster полетели не пустыми, то возникает вопрос - куда?" - задается вопросом российское издание "Спутник".

Конечно, никаких комментариев от Пентагона нет. По информации из ресурсов слежения за авиаперевозками, американские военно-транспортные самолеты с авиабазы Инджирлик направились ... на север Европы.

С полной загрузкой (более 55 тонн) и без дозаправки военно-транспортные "Боинги" могут пролететь до 5000 км. От базы Инджирлик к Балтийского региона - всего 2500 км.

Сегодня на территории Литвы мощный специально построенный и единственный в странах Балтии военный арсенал НАТО - Мумайчай. И это хранилище пригодно не только для складирования простого вооружения. Кроме того, американцы уже давно обучают военных летчиков неядерных стран применять ядерное вооружение.

Пилоты НАТО уже несколько лет подряд вахтовым методом патрулируют балтийское небо. Самолеты НАТО, которые способны нести на борту ядерные боеприпасы, регулярно посещают по программам различных визитов и учений Литву, Латвию и Эстонию. Авиабазы вблизи Шауляя и Эмари часто используют ВВС стран НАТО и партнеров.

До российской границы – всего 300 километров

После того, как возник вопрос с ядерным оружием, которое США якобы собралось перевезти из Турции в Балтику, за "паребриком" начало очень и очень "пригорать". Российский Генштаб срочно стал "всерьез обеспокоенным", ведь Североатлантический альянс создает мощную группировку сил на западных границах России.

"В Балтийском регионе, в непосредственной близости от Москвы, Санкт-Петербурга и российских стратегических объектов создана и последовательно наращивается инфраструктура НАТО для постоянной дислокации ударных вооружений и военных группировок. Где гарантии, что на одном из этапов "сдерживания России" альянс не разместит в странах Балтии ядерное оружие?" - заявляют в российском Генеральном штабе. - Причем тактическими ядерными авиабомбами В-61 угроза не ограничивается (от Шауляя до российской границы всего 300 километров). Американские крылатые ракеты "Томагавк" корабельного или авиационного базирования из акватории Балтийского моря могут долететь до Урала (2000 км), а ракеты средней дальности (до 5500 км) из стран Балтии способны нанести удар по позиционным районам Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ на просторах Сибири".

В российском Генштабе реально осознают, что НАТО готово к масштабному военного конфликта в этом регионе и шансов у России здесь очень мало.

Сценарии с переброской ядерного оружия даже вполне реальные, констатируют военные эксперты, если боевая авиация НАТО базируется на бывших советских аэродромах, почему бы не разместить в таком удобном регионе весь спектр вооружений альянса.

В советские времена на территории Литвы находилось несколько складов ядерного оружия. Наибольший подземный арсенал Прибалтийского военного округа размещался вблизи Радвилишкиса. Тактическое ядерное оружие также сохранялась в Лентварисе, Мицкунаи, Раудондварисе, Укмерге и Молетае.

За Балтию говорит и тот факт, что лидеры других европейских государств, под давлением общественности, высказывались довольно категорически против переброски к ним американского ядерного оружия. А страны Балтии, как "новые партнеры", значительно проще согласятся таким шагом поднять свой уровень безопасности.

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