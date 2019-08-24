Ядерное ЧП в Архангельске: ученые из США разоблачили ложь России

Заявления о том, что взрыв под Архангельском (Россия) спровоцирован испытаниями мощного ядерного оружия, могут быть фейковыми.

Так считают эксперты из США, опрошенные Foreign Policy. По их мнению, РФ не располагает деньгами и техническими ноу-хау, чтобы заниматься испытаниями ракет с ядерным двигателем и доводить такие проекты до конца.

Ранее Москва заявила, что взрыв на военном объекте 8 августа, вызвавший резкий скачок уровня радиации, стал результатом испытаний новых перспективных систем вооружений.

Эксперты не исключают, что речь идет о ракете 9М730 "Буревестник" или SSC-X-9. Однако они скептически относятся к способности Москвы довести до конца разработки и производство проекта.

"Технологически это самое недоказуемое, возможно, самое дорогое в долгосрочной перспективе дело", – уверены специалисты.

"Может быть, они просто кидают лапшу в стену, чтобы посмотреть, что прилипнет, но я не думаю, что может прилипнуть все", – отметил Ян Уильямс, заместитель директора Проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований.

В материале подчеркивается, что "история" с разработкой нового ядерного оружия в РФ может быть связана с обещанием президента Владимира Путина вернуть стране величие на мировой арене.

Взрыв в Архангельске Сибирь.Реалии

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