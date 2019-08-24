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Ядерное ЧП в Архангельске: ученые из США разоблачили ложь России

3.8т Читать материал на украинском

Заявления о том, что взрыв под Архангельском (Россия) спровоцирован испытаниями мощного ядерного оружия, могут быть фейковыми.

Так считают эксперты из США, опрошенные Foreign Policy. По их мнению, РФ не располагает деньгами и техническими ноу-хау, чтобы заниматься испытаниями ракет с ядерным двигателем и доводить такие проекты до конца.

Ранее Москва заявила, что взрыв на военном объекте 8 августа, вызвавший резкий скачок уровня радиации, стал результатом испытаний новых перспективных систем вооружений.

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Эксперты не исключают, что речь идет о ракете 9М730 "Буревестник" или SSC-X-9. Однако они скептически относятся к способности Москвы довести до конца разработки и производство проекта.

"Технологически это самое недоказуемое, возможно, самое дорогое в долгосрочной перспективе дело", – уверены специалисты.

"Может быть, они просто кидают лапшу в стену, чтобы посмотреть, что прилипнет, но я не думаю, что может прилипнуть все", – отметил Ян Уильямс, заместитель директора Проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований.

В материале подчеркивается, что "история" с разработкой нового ядерного оружия в РФ может быть связана с обещанием президента Владимира Путина вернуть стране величие на мировой арене.

Взрыв в Архангельске

Взрыв в Архангельске

Сибирь.Реалии

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Тема
Взрыв на полигоне под Архангельском
Место
Россия
Теги
Новости России ракеты взрыв ядерное оружие
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Anton Anton
Anton Anton
То есть " назвали фейковыми" уже считается разоблачением ? Ахаха )))
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Заявления о том, что взрыв под Архангельском (Россия) спровоцирован испытаниями мощного ядерного оружия, могут быть фейковыми... Великолепно. Оказывается, хайли лайкли, взрыва не было :)) А о чем 2 недели просирались украинские эксперты? Нет, взрыв был. 60,нет 100 мегатонн. Лично Путин собирал заряд :)
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Хехе,в вяличие скреп уже никто не верит.
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Kudryashov Aleksandr
Kudryashov Aleksandr
Джонсон Саймон Ф., И это хорошо. Чубатые до последнего не верили в существование Крымского моста. И это из того же диагноза.
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