"Ядерная триада": в США заговорили об "ударе возмездия" по России

США не обладают средствами защиты, способными противостоять российскому и китайскому гиперзвуковому оружию. Они могут противопоставить лишь "удар возмездия ядерной триадой".

С таким заявлением выступил в Сенате председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, передает "Лента.ру".

"И Россия, и Китай агрессивно внедряют гиперзвуковые разработки и добиваются успехов в соответствующих программах. Мы наблюдали, как они тестируют их. В США гиперзвуковое оружие находится либо на стадии концепта, либо на этапе тестирования. Единственное, что Вашингтон может противопоставить — удар возмездия нашей ядерной триадой", — заявил он.

Как сообщал "Обозреватель", Россия активно использовала наработки, полученные при создании самолета с лазерным оружием А-60, и, по данным источников, к настоящему времени завершила работы над лазерным противоспутниковым комплексом.