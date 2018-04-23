КНДР отказывается от дальнейших ядерных испытаний и закрывает главный испытательный полигон. - Ред.

Ситуация особенно не изменилась. О том, что на этом полигоне очень серьезные проблемы, что там могло вообще рухнуть наружное перекрытие туннелей, в которых проводились испытания, уже было известно. Т.е. полигон уже практически утратил функциональность.

В принципе пока что северокорейское руководство решило зафиксировать нынешнюю ситуацию, сохранить свое ядерное оружие и при этом как бы добиться уступок от США.

США пока никакие уступки давать не готовы. И прекращение испытаний хотя и признается как что-то хорошее, но никаких уступок, никакого снижения санкций не будет. Санкции будут снижаться только в случае ликвидации существующего ракетно-ядерного потенциала Северной Кореи, а до этого пока что далеко.

Вот об этом собственно будут идти переговоры, которые предлагает Трамп и его администрация Северной Корее - о сделке, что те отказываются от ядерного оружия, под международным контролем ликвидируют само вооружение и промышленные объекты его производства, и тогда КНДР получит экономическую помощь. А если нет, то санкции остаются как они сейчас есть, и они уничтожат Северную Корею.

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Пойдет ли КНДР такую сделку?

Это зависит от Северной Кореи. Пока ситуация несколько стабилизировалась, но до ее разрешения очень далеко. А эти переговоры могут закончится полным провалом и войной, если стороны не найдут компромисса, что вполне возможно. Т.е. ничего пока еще не решено.

Россия практически реально не участвует в этом вопросе. Российские дипломаты делают какие-то заявления, которые мало кого сильно интересуют.

В любом случае, у Москвы с Пекином есть соглашение. Так, в прошлом году Путин лично несколько раз летом и осенью объявлял, что новые санкции против Северной Кореи недопустимы. После этого Россия через неделю голосовала в Совете Безопасности ООН за новые санкции, потому что так решили в Пекине.

Т.е. в северокорейском противостоянии Москва играет роль ведомого, исполняет партию второй скрипки. Как решат в Пекине, так и поступает Москва. А в других, скажем, конфликтах, например, в Украине и в Сирии - там вроде бы первую скрипку играет Москва. А Пекин хотя бы в Совете Безопасности ее поддерживает. В корейском конфликте Москва уступила Пекину ведущую роль в поддержании стратегического партнерства.