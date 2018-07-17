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Ядерная атака на США: Путин нагло соврал после встречи с Трампом

2.8тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин соврал во время интервью американскому телеканалу Fox News после саммита с лидером США Дональдом Трампом, отвечая на вопрос о целях новых стратегических ядерных ракет РФ.

В частности, глава Кремля, отвечая на вопрос, действительно ли на ролике-презентации ракеты атакуют объекты в штате Флорида, заявил, что это не так.

"Что касается видеоматериалов, то они не говорят о том, что эта ракета направлена на территорию США. Надо внимательнее смотреть за нашими видеоматериалами. Это первое. Нет, там не было написано "Флорида". Это неправда. Посмотрите еще раз и повнимательнее. Там не было написано "Флорида". Там было понятно, что летит на другую сторону шарика", - сказал президент РФ.

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На возражение журналиста, что все-таки Флорида отчетливо видна на карте, Путин твердо заявил, что "это нельзя увидеть на карте".

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"Внимательно посмотрите, внимательно смотрите, а не пугайте свое население угрозами, которых не существует. Да-да, посмотрите внимательно. Хотите, я Вам подарю этот ролик?" - добавил глава Кремля.

Российские СМИ при этом отмечают, что в видеоролике о новой ракете "Сармат", которую представлял Путин, использовали кадры из документального фильма Первого канала о ракете "Сатана", который вышел в 2007 году. Разрушение Флориды показано там более детально.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина , после чего лидеры дали совместную пресс-конференцию. Трамп назвал встречу прорывом в отношениях.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на Обозревателе.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Владимир Путин
Место
США
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Вот это хохлы перемогу нарыли! Сейчас точно запанують
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