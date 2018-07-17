Ядерная атака на США: Путин нагло соврал после встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин соврал во время интервью американскому телеканалу Fox News после саммита с лидером США Дональдом Трампом, отвечая на вопрос о целях новых стратегических ядерных ракет РФ.

В частности, глава Кремля, отвечая на вопрос, действительно ли на ролике-презентации ракеты атакуют объекты в штате Флорида, заявил, что это не так.

"Что касается видеоматериалов, то они не говорят о том, что эта ракета направлена на территорию США. Надо внимательнее смотреть за нашими видеоматериалами. Это первое. Нет, там не было написано "Флорида". Это неправда. Посмотрите еще раз и повнимательнее. Там не было написано "Флорида". Там было понятно, что летит на другую сторону шарика", - сказал президент РФ.

На возражение журналиста, что все-таки Флорида отчетливо видна на карте, Путин твердо заявил, что "это нельзя увидеть на карте".

Новости Назван спонсор встречи Трампа и Путина

"Внимательно посмотрите, внимательно смотрите, а не пугайте свое население угрозами, которых не существует. Да-да, посмотрите внимательно. Хотите, я Вам подарю этот ролик?" - добавил глава Кремля.

Путин поговорил с журналистом из Fox News. Разговор зашел о видосе на котором Россия бомбит Флориду, но в интервью дед соврал, что никакая это не Флорида и вообще "понятно, что летит на другую сторону шарика" https://t.co/cZlu2Dz4jg



Давайте поможем старичку найти 10 отличий pic.twitter.com/Y2ULazyudZ — Лентач (@oldLentach) July 17, 2018

Российские СМИ при этом отмечают, что в видеоролике о новой ракете "Сармат", которую представлял Путин, использовали кадры из документального фильма Первого канала о ракете "Сатана", который вышел в 2007 году. Разрушение Флориды показано там более детально.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина , после чего лидеры дали совместную пресс-конференцию. Трамп назвал встречу прорывом в отношениях.