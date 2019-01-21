С большим интересом прочитал англоязычную заметку о том, как избегать "вербального стереотипизирования с негативными коннотациями", если хочешь выглядеть воспитанным человеком.

Я впервые столкнулся с этим явлением сорок лет назад, учась в японском университете, и думал тогда, что это такая экзотика, проистекающая из гипертрофированной японской вежливости: надо было говорить не "слепой", а "несвободный глазами", не "инвалид", а "несвободный телом", не "эта" (каста неприкасаемых), а "недискриминируемыепоселяне" (слово из шести иероглифов).

Но потом в том же направлении двинулся весь мир, и эта лингвистическая революция меня, труженика на ниве словесности, прямо завораживает.

Оказывается, говорить по-английски про человека old сегодня уже нехорошо, это эйджизм. Следует говорить elderly.

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Не "мужчина" или "женщина" (это сексизм!) - person.

Вместо blind (слепой) надо говорить visually impaired ("визуально ослабленный"). Вместо "маленького роста" - vertically challenged (вот даже не знаю, как точно перевести).

Ну, что вместо "умственно отсталый" (упаси вас боже!) надо сказать "альтернативно одаренный", я знал и раньше. Но теперь, оказывается, еще и вместо "толстый" рекомендуется употреблять horizontally gifted ("горизонтально одаренный").

Нет, я за вежливость и за то, чтобы никого не обижать. Но зачем ханжить и глумиться над речью? Страшно подумать, как все это скажется на литературном стиле, когда и если войдет в повсеместную норму.

Название романа "Десять негритят" уже поменяли. Что дальше?

В.Короленко "Визуально ослабленный музыкант"

М. Горький. "Пожилая персона Изергиль".

Ю. Олеша. "Три горизонтально одаренных".

Что там у нас в литературе еще некондиционного?

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