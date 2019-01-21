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Борис Акунин
Борис Акунин
Русский писательВсе статьи автора

Я за вежливость, но зачем глумиться над речью?

4.2т

С большим интересом прочитал англоязычную заметку о том, как избегать "вербального стереотипизирования с негативными коннотациями", если хочешь выглядеть воспитанным человеком.

Я впервые столкнулся с этим явлением сорок лет назад, учась в японском университете, и думал тогда, что это такая экзотика, проистекающая из гипертрофированной японской вежливости: надо было говорить не "слепой", а "несвободный глазами", не "инвалид", а "несвободный телом", не "эта" (каста неприкасаемых), а "недискриминируемыепоселяне" (слово из шести иероглифов).

Но потом в том же направлении двинулся весь мир, и эта лингвистическая революция меня, труженика на ниве словесности, прямо завораживает.

Оказывается, говорить по-английски про человека old сегодня уже нехорошо, это эйджизм. Следует говорить elderly.

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Не "мужчина" или "женщина" (это сексизм!) - person.

Вместо blind (слепой) надо говорить visually impaired ("визуально ослабленный"). Вместо "маленького роста" - vertically challenged (вот даже не знаю, как точно перевести).

Ну, что вместо "умственно отсталый" (упаси вас боже!) надо сказать "альтернативно одаренный", я знал и раньше. Но теперь, оказывается, еще и вместо "толстый" рекомендуется употреблять horizontally gifted ("горизонтально одаренный").

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Нет, я за вежливость и за то, чтобы никого не обижать. Но зачем ханжить и глумиться над речью? Страшно подумать, как все это скажется на литературном стиле, когда и если войдет в повсеместную норму.

Название романа "Десять негритят" уже поменяли. Что дальше?

В.Короленко "Визуально ослабленный музыкант"

М. Горький. "Пожилая персона Изергиль".

Ю. Олеша. "Три горизонтально одаренных".

Что там у нас в литературе еще некондиционного?

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Автор
Борис АкунинБорис Акунин
Место
Великобритания
Источник
Источник:Бориса Акунина
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canger ralph
canger ralph
А можно еще "Штабс-капитана Рыбникова" напечатать под своим авторством (99лет прошло, Куприн давно умер...), срубить бабло, и all will be correct!
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
политкоректность это извращение,нужно называть вещи своими именами,если придурок .то он придурок.если без ноги или руки .тотинвплид итд.нехуй придумвать чушь.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Реально интересная статья, человек критикует английские новолексизмы, и всё бы ничего, чёрт с ним с этими англичанами, только критик, будучи этническим грузином, называет себя не россиянином, а русским... "Нет, я за вежливость и за то, чтобы никого не обижать. Но зачем ханжить и глумиться над речью? " Я в какой-то степени уважал Чхартишвили, но возраст иногда сказывается.
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