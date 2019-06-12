"Я все знаю!" Президент-друг Путина заявил, что его хотят убить

Президент Молдовы Игорь Додон выразил обеспокоенность за свою безопасность, утверждая, что Демократическая партия якобы готовит его физическое устранение.

Об этом Додон заявил в прямом эфире Национального общественного телеканала Moldova1, передает "Интерфакс". Он ссылался на "информацию из своих источников".

"Демпартия стремится любой ценой сохранить власть. А для этого демократам нужно устранить президента. Я вам скажу, для чего им это нужно: для того, чтобы сделать новую власть нефункциональной. Если не будет президента Додона, некому будет промульгировать принимаемые парламентом законы, а значит они не будут работать, и Демпартия останется у власти", - сказал Додон.

По его словам, его отставки пытались добиться через возбуждение прокуратурой уголовных дел и путем угроз родственникам. Додон считает, что демократы рассматривают также вариант с его убийством.

"У меня есть информация от своих служб, что пытались найти киллера - сначала в Молдове, потом вышли на бандитов в Одессе. Я все знаю, но я не уступлю", - заявил Додон.

Однако он добавил, что останется в должности и будет изо всех сил поддерживать созданное парламентское большинство и правительство Партии социалистов и блока ACUM.

Владимир Путин и Игорь Додон a-tv.md

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июня в столице Молдовы люди вышли на ночной протест против парламентского кризиса и назначения Кабинета министров. Вскоре суд временно отстранил Додона за нарушение Конституции.

По словам экспертов, Россия навязывает Молдове "донбасский сценарий", при котором Приднестровье будет иметь больше прав, чем остальная территория государства.

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