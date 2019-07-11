"Я в Киев невъездная": голодная пропагандистка Путина призналась в ностальгии

Главный редактор пропагандистского российского издания RT Маргарита Симоньян призналась, что сожалеет о том, что не может попробовать украинский борщ из-за запрета на въезд в страну.

Об этом журналистка написала в своем Telegram-канале. Симоньян поделилась фотографией этого блюда, опубликованной главредом радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым.

"Венедиктов дразнится. Я-то в Киев невъездная, а он борщи наяривает. Ничего, я скоро на Кубань, там еще гуще борщец!" – написала россиянка.

Маргарита Симоньян theins.ru

Она ответила на комментарий одного из блогеров, заявив, что не собирается "въезжать в Киев на "Армате", назвав себя хиппи и добавив, что она против войны.

Также Симоньян поделилась стихом о борще (далее приводим без изменений):

Не поминайте лихом. Вашего хлеба, неба Нам, подавись, мы жмыхом И колобом, нэ трэба.

Как-нибудь перебьемся. А что до слезы из глаза – Нет на нее приказа Ждать до другого раза.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, накануне Маргарита Симоньян обратилась к президенту Владимиру Зеленскому на украинском языке с просьбой освободить скандального пророссийского журналиста Кирилла Вышинского. Последний обвиняется в Украине в госизмене

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