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"Я ухожу!" Выяснилась настоящая причина решения Трампа по Сирии

5.3тЧитать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре предупредил главу Турции Реджепа Эрдогана о выводе военных США из Сирии словами "это ваше" и "я ухожу".

Министр обороны Джеймс Мэттис якобы несколько раз пытался уговорить шефа отменить это решение, пишет The Washington Post.

В ходе разговора турецкий президент якобы спросил, зачем США держат свою группировку в Сирии и поддерживают курдов, если группировка "Исламское государство" считается разгромленной.

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ДональдТрамп

ДональдТрамп

НТВ

"​Вооруженные силы Турции достаточно сильны и могут взять на себя разгром оставшихся боевиков. Почему около 2 тыс. американских солдат все еще должны быть там?" — поинтересовался он.

"Знаете что? Это ваше. Я ухожу", — вдруг ответил Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дональд Трамп заявил о победе над террористами "Исламского государства" в Сирии и о выводе своих войск из этой страны.

После этого украинский журналист Виталий Портников посоветовал Киеву осторожно относиться к Трампу, так как на него "положиться нельзя".

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Слава" Украйини?????????
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