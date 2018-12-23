"Я ухожу!" Выяснилась настоящая причина решения Трампа по Сирии

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре предупредил главу Турции Реджепа Эрдогана о выводе военных США из Сирии словами "это ваше" и "я ухожу".

Министр обороны Джеймс Мэттис якобы несколько раз пытался уговорить шефа отменить это решение, пишет The Washington Post.

В ходе разговора турецкий президент якобы спросил, зачем США держат свою группировку в Сирии и поддерживают курдов, если группировка "Исламское государство" считается разгромленной.

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"​Вооруженные силы Турции достаточно сильны и могут взять на себя разгром оставшихся боевиков. Почему около 2 тыс. американских солдат все еще должны быть там?" — поинтересовался он.

"Знаете что? Это ваше. Я ухожу", — вдруг ответил Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дональд Трамп заявил о победе над террористами "Исламского государства" в Сирии и о выводе своих войск из этой страны.

После этого украинский журналист Виталий Портников посоветовал Киеву осторожно относиться к Трампу, так как на него "положиться нельзя".