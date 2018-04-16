"Я - террорист": российского поэта загнобили на родине из-за Украины

Российский поэт Александр Бывшев, которого ранее суд в РФ наказал за стихи о любви к Украине, рассказал, что превратился в изгоя на собственной родине.

О том, как нелегко ему приходится из-за его проукраинской позиции бывший педагог рассказал газете "Экспресс".

"Очень трудно жить в атмосфере давления власти. И еще труднее выдерживать пренебрежение тех, кто тебя окружает: соседей, бывших коллег, продавщиц в магазине, аптекарш. Я превратился в изгоя в родном городе. Но молчать не могу - видимо, такой характер. Не знаю, что со мной будет. Не знаю, что произойдет с родителями. Однако живу и борюсь дальше, как могу. Новые стихи будут!" - заявил он.

При этом он подчеркнул, что в России его официально признали террористом.

"Да, эксперты государственного учреждения усмотрели в моих стихах призывы к насилию, дискриминации русских, подстрекательство к восстанию и еще кучу всякого бреда. Хотя, когда мы с адвокатом обратились к другим авторитетным специалистам, они этот взгляд не поддержали. Однако официально я - террорист", - объяснил Бывшев.

При этом он сообщил, что хотел бы жить в Украине, однако не может уехать из России из-за того, что у него лежачие родители.

Как сообщал "Обозреватель", в России в Орловской области суд приговорил за стихи в поддержку Украины поэта Александра Бывшева, бывшего школьного учителя, к 330 часам обязательных работ, а также запретил ему заниматься преподавательской деятельностью в течении трех лет.