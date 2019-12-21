В Беларуси 82-летний житель резко пригрозил всем сторонникам интеграции с Россией, став героем сети.

В сеть попало видео "Радио Свободы", где мужчину спросили о причинах масштабных протестов в Беларуси.

"Несмотря на то, что наш народ тихий и покорный, но у него есть силы и такие люди, которые готовы любыми способами защитить свою родину", – ответил мужчина.

"Хотя мне 82 года, я стреляю еще достаточно хорошо. Пусть россияне и все лукашисты знают об этом", – добавил он.

Белорусский дедушка про интеграцию с Россией: "несмотря на то, что мне 82, я хорошо стреляю" pic.twitter.com/UZiJKUIvqW — Вашингтонский Обком (@_Fashington) 20 декабря 2019 г.

Пользователи сети выразили восхищением его мужеством. "Респект дедушке", "Герою слава", "А белорусы еще те "фашисты" и "бандеровцы", – пишут они.

В то же время в комментарии набежало много сторонников "русского мира", которых разозлили слова мужчины и они перешли на оскорбления.

Как писал OBOZREVATEL, 20 декабря в столице Беларуси Минске на фоне переговоров президента страны Александра Лукашенко с лидером России Владимиром Путиным разгорелись новые протесты против интеграции двух государств.

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