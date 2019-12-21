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21 декабря • обновлено в 21:28
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"Я стреляю хорошо!" 82-летний белорус жестко пригрозил Лукашенко и Путину: в сети ажиотаж

3.9т
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В Беларуси 82-летний житель резко пригрозил всем сторонникам интеграции с Россией, став героем сети.

В сеть попало видео "Радио Свободы", где мужчину спросили о причинах масштабных протестов в Беларуси.

"Несмотря на то, что наш народ тихий и покорный, но у него есть силы и такие люди, которые готовы любыми способами защитить свою родину", – ответил мужчина.

"Хотя мне 82 года, я стреляю еще достаточно хорошо. Пусть россияне и все лукашисты знают об этом", – добавил он.

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Пользователи сети выразили восхищением его мужеством. "Респект дедушке", "Герою слава", "А белорусы еще те "фашисты" и "бандеровцы", – пишут они.

В то же время в комментарии набежало много сторонников "русского мира", которых разозлили слова мужчины и они перешли на оскорбления.

"Я стреляю хорошо!" 82-летний белорус жестко пригрозил Лукашенко и Путину: в сети ажиотаж

"Я стреляю хорошо!" 82-летний белорус жестко пригрозил Лукашенко и Путину: в сети ажиотаж
"Я стреляю хорошо!" 82-летний белорус жестко пригрозил Лукашенко и Путину: в сети ажиотаж
"Я стреляю хорошо!" 82-летний белорус жестко пригрозил Лукашенко и Путину: в сети ажиотаж
"Я стреляю хорошо!" 82-летний белорус жестко пригрозил Лукашенко и Путину: в сети ажиотаж
"Я стреляю хорошо!" 82-летний белорус жестко пригрозил Лукашенко и Путину: в сети ажиотаж
"Я стреляю хорошо!" 82-летний белорус жестко пригрозил Лукашенко и Путину: в сети ажиотаж

Как писал OBOZREVATEL, 20 декабря в столице Беларуси Минске на фоне переговоров президента страны Александра Лукашенко с лидером России Владимиром Путиным разгорелись новые протесты против интеграции двух государств.

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Место
Беларусь
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Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
Выживший из ума старик. Вот России за льготы по энергоносителям и кредитам. Не делай добра, не получишь зла.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Старый пидap реально может стрельнуть! Самотыком из своей свидомой дупы)))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Нашлась и в Беларуси сотня-другая "свядомых", коим печальный пример бывшей Украины не стал уроком.
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Kasido Jeik
Kasido Jeik
Кристина Стефанова, а в России ненашлось...как то так
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Nemo Александр
Nemo Александр
Кристина Стефанова, шо, болезная, плющит не по детски?
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