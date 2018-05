"Я сексуальная штучка!" В Twitter набирает популярность откровенный флешмоб

В социальной сети Twitter набирает популярность откровенный флешмоб "Я сексуальная штучка в инвалидном кресле".

Несколько лет назад один известный американец Кен Дженнингс написал пост о том, что нет ничего печальнее, чем видеть красивого человека в инвалидном кресле, передает "Ридус".

В 2018 году блогер и активист за права людей с (Annie Segarra) ответила на пост своей фотографией в инвалидной коляске.

Благодаря ее твиту и начался флешмоб, а также появился хештег #hotpersoninawheelchair.

I don't like to define myself as a #HotPersonInAWheelchair , but I'm definitely a cool person in a wheelchair and far far far away from any sad stories. Diversity rulez! pic.twitter.com/7OkCektpmx

It's not attractive people being disabled that's "sad."



It's the people who think it disqualifies us from being full human beings because they base their assessment of us on how attractive they do or don't find us. That's sad.#HotPersonInAWheelchair pic.twitter.com/fCeuelrtfm