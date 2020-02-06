"Я русская украинка!" Поклонская разгневала сеть подыгрыванием и Киеву, и Москве

Нелегитимный депутат Государственной Думы России, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что является "русской украинкой".

Такое заявление она сделала на своей странице в Facebook. Так, она рассказала о перепалке с украинским политическим экспертом Вячеславом Ковтуном в эфире КремльТВ. В конце истории Поклонская вдруг вспомнила, что она тоже украинка.

Наталья Поклонская "Интерфакс"

Пользователей разозлила такая формулировка от бывшей прокурорши, которая сбежала в Россию после аннексии Крыма.

"Так вы определитесь, кто вы!", " Наталья пошла служить кремлевском упырю, плюнула на свою родину. Продалась за тряпки", "Лучше бы книги читала и занималась образованием", "Сказала представитель России...", "Уважающие себя украинцы не пойдут на передачу Соловьева - это низко и примитивно!" – пишут они в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская заявила, что готова стать послом РФ в Киеве, и также нарвалась на критику.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!