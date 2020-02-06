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7 февраля • обновлено в 07:35
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"Я русская украинка!" Поклонская разгневала сеть подыгрыванием и Киеву, и Москве

5.7т
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Нелегитимный депутат Государственной Думы России, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что является "русской украинкой".

Такое заявление она сделала на своей странице в Facebook. Так, она рассказала о перепалке с украинским политическим экспертом Вячеславом Ковтуном в эфире КремльТВ. В конце истории Поклонская вдруг вспомнила, что она тоже украинка.

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Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

"Интерфакс"

Пользователей разозлила такая формулировка от бывшей прокурорши, которая сбежала в Россию после аннексии Крыма.

"Так вы определитесь, кто вы!", " Наталья пошла служить кремлевском упырю, плюнула на свою родину. Продалась за тряпки", "Лучше бы книги читала и занималась образованием", "Сказала представитель России...", "Уважающие себя украинцы не пойдут на передачу Соловьева - это низко и примитивно!" – пишут они в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская заявила, что готова стать послом РФ в Киеве, и также нарвалась на критику.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Наталья Поклонская
Место
Россия
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а что это за шняга"нелегитимный "депутат и прочие нелигитимности,какой в этом смысл?это абитуриенты педучилищ такое придумывают?
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Ественно и её в Украине ждёт зона за измену так лет на 15
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
она у Соловьева сказала, что надо ей поркурором на недельку в Киев, и тогда сядут все нацики надолго... я думаю, если русские войдут на Украину, именно Поклонская станет Генпрокурором Украины, тогда, у б л ю д к и, держитесь...
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Михайлов Петр
Михайлов Петр
Zhikharev Dmitry, ах, какая влажная у тебя мечта, руссиш швайне!
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Злопыхатель Вежливый, "в анус цивилизации", Зачем же Вы так о Украине?
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