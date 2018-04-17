"Я - ровня Путину": Макрон поделился откровенным признанием

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он – "ровня" президенту России Владимиру Путину.

Такая мысль прозвучала в ходе общения с журналистами на неформальной встрече, передает 7sur7.

"Я — ровня Путину. И Путин, кстати, меня понимает. А по Сирии я решил ударить для того, чтобы донести до Путина, что мы тоже в этом участвуем. И он такие вещи понимает. Это решение, которое приведёт к миру в Сирии".

Макрон скриншот

Вместе с тем журналисты похвалили президента за то, что он общался с ними в личной беседе так же непринуждённо, как и перед камерами.

Такую встречу Макрон организовал после интервью ведущему радио RMC Жан-Жаку Бурдену и главе информационно-аналитического ресурса Médiapart Эдви Пленелю.

Как сообщал "Обозреватель", 13 апреля Путин призвал Макрона избегать голословных обвинений касательно Сирии.