"Я приветствую революции!" Российский ведущий устроил громкий скандал из-за Украины: в сеть слили видео

Российский ведущий Дмитрий Дибров устроил скандал во время записи программы "Секретная папка" телеканала Министерства обороны России "Звезда", заявив, что приветствует "цветные революции" и ждет, когда подобное произойдет на его родине.

Соответствующая аудиозапись, которую сделал кто-то из присутствующих, появилась в распоряжении Telegram-канала Mash (чтобы послушать, поскролльте новость вниз).

"Я приветствую цветные революции. И жду, когда она произойдет на Дону, чтобы полаять на всех воров, которые купили по бартеру девятнадцатого, к чертовой матери!" – кричал ведущий.

Дмитрий Дибров 24СМИ

Очевидно, Диброву не понравился текст, который он должен был читать. Он устроил "разборки" на повышенных тонах, неоднократно повторяя, что "сосать" он не будет, поскольку возраст уже не тот.

"Это вообще весь украинский сюжет. Если там какая-то Африка, то давайте, хотя я за африканцев", – также сказал ведущий. При этом по опубликованной записи не понятно, о чем именно шла речь в разозлившем ведущего тексте.

В интервью программе Fake News Дибров заявил, что он говорил об Украине, а именно – о причастности бывшего президента Виктора Януковича и его сына к коррупции.

"Украина была опутана мафиозной структурой, нельзя было установить новый бизнес. Шиномонтаж нельзя было даже открыть! Нельзя было открыть, я не знаю там, машиномойку, да хоть даже пирожковую нельзя было открыть без того, чтобы Януковичу с сынком, там у него не один сын был, не заплатить хоть копеечку!" – прокомментировал скандальную запись россиянин.

На вопрос о том, почему телеведущий раньше не высказывался о Майдане, он ответил: "А почему я должен об этом высказываться? Я что, украинец? Это не моя профессия, есть профессионалы политической трескотни, вот пусть они за это деньги получают. Вот пусть они и отрабатывают свои деньги".

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!

Как писал OBOZREVATEL, ранее бывший телеоператор канала "Россия-24" Леонид Кривенков, который более 10 лет проработал во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, рассказал о деталях создания прокремлевской пропаганды.

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